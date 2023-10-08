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Федеральная резервная система довела ставки до самого высокого уровня отметок 2007 года, после чего «рынок гособлигаций США не выдержал и обвалился». После этого исторический максимум обновил и американский государственный долг.

Инвесторы назвали ситуацию опасной. Они выразили опасение, что США продолжат подобную экономическую политику в следующем году.

«От облигаций избавляются не только резиденты, но и держатели из других стран», - заявил Артем Голубев, доцент кафедры экономики РАНХиГС.

Кроме того, эксперты указали на отсутствие рисков рецессии.

«Ястребиный настрой спикеров ФРС также связан с тем, что экономика выглядит стабильной, риски рецессии невелики», - отметил Михаил Денисламов, старший аналитик Freedom Finance Global.

По его мнению, видимость стабильности развяжет США руки для удержания высокой ставки на протяжении более долгого времени. Главную опасность для государства составят огромные траты и разногласия в конгрессе по этому поводу, заключило издание.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден запросит крупный пакет финансовой помощи для Украины. Сумма, по данным издания, может составить до 100 миллиардов долларов.