Стоимость биткоина взлетела до 57 тысяч долларов

По состоянию на 15:45 по московскому времени биткоин вырос в цене на 11,6%. В прошлый раз стоимость биткоина поднялась до 57 тысяч еще 1 декабря 2021 года.

Биткоин является децентрализованной системой одноименной криптовалюты, которая основана на технологии блокчейна. Каждый участник системы может эмитировать валюту, для этого необходимо создавать новые блоки в рамках биткоина.

В настоящее время эмиссия биткоина сократилась естественным образом, поскольку большую часть блоков валюты уже «добыли».

Ранее заместитель председателя Центрального банка Ольга Полякова заявила, что регулятор не рассматривает криптовалюты в роли расчетной единицы в стране. Она объяснила, что инвестиции в цифровые деньги несут за собой риски из-за высокой волатильности.