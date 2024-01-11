Стефан Сежурне стал новым главой МИД Франции
Новым министром иностранных дел Франции стал лидер партии «Возрождение» Стефан Сежурне. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
«Стефан Сежурне сменил на посту министра иностранных дел Катрин Колонну», - заявили журналисты.
Лидер партии «Возрождение» не скрывает своей сексуальной ориентации. Он состоит в отношениях с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.
Политик родился 26 марта 1985 года, в 2014 году он стал советником Эммануэля Макрона, который на тот момент занимал пост министра экономики. С 2019 года Сежурне - депутат Европарламента, с сентября 2022 года - лидер «Возрождения».
При перестановках во французском парламенте ключевые министры сохранили свои должности. Речь идет о главе МВД Жеральде Дарманене, министре обороны Себастьяне Лекорню, главе Минфина Брюно Ле Мэр и министре юстиции Эрике Дюпоне-Моретти.
Ранее Франция решила закрыть посольство в Нигере. Сотрудники диппредставительства продолжат исполнять свои обязанности из Парижа.