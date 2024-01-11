11 января 2024, 23:40

Стефан Сежурне стал новым главой МИД Франции

Pxhere
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Новым министром иностранных дел Франции стал лидер партии «Возрождение» Стефан Сежурне. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Стефан Сежурне сменил на посту министра иностранных дел Катрин Колонну», - заявили журналисты.

Лидер партии «Возрождение» не скрывает своей сексуальной ориентации. Он состоит в отношениях с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

Политик родился 26 марта 1985 года, в 2014 году он стал советником Эммануэля Макрона, который на тот момент занимал пост министра экономики. С 2019 года Сежурне - депутат Европарламента, с сентября 2022 года - лидер «Возрождения».

При перестановках во французском парламенте ключевые министры сохранили свои должности. Речь идет о главе МВД Жеральде Дарманене, министре обороны Себастьяне Лекорню, главе Минфина Брюно Ле Мэр и министре юстиции Эрике Дюпоне-Моретти.

Ранее Франция решила закрыть посольство в Нигере. Сотрудники диппредставительства продолжат исполнять свои обязанности из Парижа.

Франция
12 января 2024, 00:15
Китайские ученые уничтожили танк кинетическим снарядом
Unsplash
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Ученые в Китае уничтожили танк кинетическим снарядом. При этом боевая машина не получила видимых повреждений, сообщил журнал Bulgarian Military.

В КНР провели испытания разных видов вооружений и проверяли, как они влияют на танк. Кинетический снаряд вывел боевую машину из строя с первого раза.

«Исследования по изучению эффективности кинетического оружия против танков, проведенные китайскими учеными, показали ошеломляющие результаты», - написали авторы материала.

Снаряд представляет собой сферу весом 20 килограмм, которая движется со скоростью, в четыре раза превышающей скорость звука. Такое оружие несет огромную опасность для высокотехнологичных танков. Кинетическая энергия снаряда достигает 25 мегаджоулей, что может нанести катастрофический ущерб внутренним системам танка.

Китайский эксперт Шао Юнлин ранее похвалил российский танк Т-80. Он назвал его «реактивной» или «летающей» машиной. Такое прозвище техника получила благодаря своей маневренности. Танк способен быстро стартовать и развивать скорость более 50 километров в час в условиях бездорожья, отметил Юнлин.

Ученые Оружие Машины Китай Танки
12 января 2024, 00:03
Российский посол призвал Аргентину пересмотреть свое участие в работе МУС
РИА «Новости»
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Новым аргентинским властям, решившим пересмотреть прошлую политику, следует проанализировать пользу от участия в работе Международного уголовного суда (МУС), который не показал особой эффективности и не всегда был беспристрастным. Об этом заявил глава российской дипмиссии в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов в материале для Perfil.

«Сегодня Аргентина переживает большие перемены, связанные с волей новых властей пересмотреть многие дорогостоящие и неэффективные решения, принятые в прошлом. Возможно, стоит проанализировать, полезно ли быть членом МУС, как это сделала в свое время Россия», - написал он.

Ранее правительство Аргентины призвало Великобританию вернуть Мальвинские острова. Политики государства выступили за начало переговоров по этому вопросу. Для руководства страны важно продолжение дальнейшего сотрудничества с британцами и поддержание их зрелых отношений.

После избрания нового главы Аргентины Хавьера Милея в центре Буэнос-Айреса начались массовые акции протеста. Манифестанты заблокировали дороги. Так они отреагировали на реформы нового правительства по либерализации экономики. Сам Милей отмечал, что намерен тесно контактировать с США. Позже он официально отклонил приглашение стать участником БРИКС.

Дипломатия Суд Аргентина Россия
11 января 2024, 21:19
Госдеп призвал Иран освободить захваченный танкер St Nikolas
Unsplash
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Американский госдепартамент призвал Иран как можно быстрее освободить задержанный в Оманском заливе танкер St Nikolas и находящуюся на его борту команду. С соответствующим заявлением в ходе брифинга выступил руководитель пресс-службы ведомства Ведант Пател.

Пател назвал действия Ирана незаконными и обвинил страну в попытке «подорвать международную торговлю».

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в свою очередь, в ходе брифинга воздержался от обвинений в адрес Ирана. Однако он подчеркнул, что ситуация вокруг St Nikolas усугубляет и без того тяжелую ситуацию в сфере перевозок, повышая риск эскалации.

Ранее ВМС Ирана подтвердили задержание танкера , проплывавшего неподалеку от побережья Омана: по информации СМИ, на судно поднялись вооруженные люди, после чего оно направилось в иранский порт. Предположительно, на борту находятся 18 моряков из Филиппин и капитан из Греции.

По сообщению греческой газеты Efimerida ton Syntakton , танкер давно привлекал внимание Ирана. Именно St Nikolas, ранее известный под названием Suez Rajan, перевозил конфискованную США иранскую нефть.

США Корабли Нефть Иран
11 января 2024, 21:08
Президент Аргентины Хавьер Милей вновь поклялся закрыть Центробанк
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Президент Аргентины Хавьер Милей в эфире Radio La Red заявил, что Центробанк страны прекратит работу «рано или поздно». Расформирование института было одним из его главных предвыборных обещаний.

Милей напомнил о своих планах в ответ на вопрос о дедолларизации экономики. Президент подчеркнул, что по-прежнему считает необходимым закрытие ЦБ, несмотря на противоположное мнение некоторых сторонников.

В первые недели президентского срока Милея эксперты начали сомневаться в его реальном желании избавиться от Центробанка. Известный громкими высказываниями либертарианец начал работу прагматичными мерами, а выбранный президентом на пост главы ЦБ Сантьяго Баусили пообещал сохранить институт. Во всем мире не более 10 стран обходятся без единого банка-регулятора: в их число входят микрогосударства, такие как Монако и Андорра.

Милей подчеркнул, что первые недели работы нового правительства оказались успешными. В декабре показатель месячной инфляции упал ниже 30%, однако Аргентина остается страной с наиболее высоким ростом цен в Латинской Америке.

Ранее Милей официально отказался от участия Аргентины в БРИКС.

Аргентина Центробанк

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