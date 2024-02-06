Стая косаток попала в ледяной плен в Тихом океане

Американские власти забили тревогу: синтетический опиоид фентанил уносит все больше жизней. Однако отменять закон о декриминализации наркотиков не торопятся: скоро выборы президента США, и именно благодарные наркоманы могут дать существенный прирост голосов. Конечно, если доживут и смогут добраться до избирательного участка.

В России тоже регулярно пытались продвинуть идею легализовать «легкие» наркотики по примеру «передовых» стран, напомнил Светов. Н «Проблема наркотиков довольно серьезная во всем мире. США сейчас активно давят на КНР, обвиняя в том, что китайцы - главные поставщики синтетических наркотиков, зарабатывают на этом, а страдает американское общество», - подытожил Светов.

«Легкие» наркотики - трамплин к опиатам Нарколог, психиатр Алексей Казанцев рассказал «360», что фентанил - сильнодействующий синтетический опиоид. Он гораздо опаснее героина и метадона, так как невозможно точно рассчитать его дозу.

Употребление этого наркотика действительно нередко заканчивается смертью. Особенно опасен препарат кустарного производства.

ЧП из-за наркотиков в США Губернатор штата Орегон, член Демократической партии США Тина Котек согласилась с требованием общественников объявить 90-дневное чрезвычайное положение в Портленде. Причиной критической ситуации в городе стал синтетический наркотик фентанил, рассказал CNN.

Котек заявила, что штат еще никогда не сталкивался со столь смертоносным и вызывающим почти мгновенное привыкание наркотиком. Город буквально захлестнула волна смертей от передозировки. Местные политики предложили некоторые меры по противодействию пагубной привычке, но едва ли их можно назвать действенными.

В указанные 90 дней людям будут рассказывать об опасности наркотиков и указывать адреса, где можно получить бесплатную помощь и ночлег. Полиция тем временем займется охотой на дилеров. Столь скудный набор мер, видимо, объясняется тем, что именно власти штата и допустили нынешнюю наркокатастрофу.

Согласно опубликованному весной прошлого года отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вероятность смертельной передозировки фентанила значительно выше, чем у других распространенных наркотиков. За 2021 год от этого умерли почти 70 тысяч американцев, в 2022-м - 80 тысяч, в 2023-м - более 100 тысяч.

Еще одной болевой точкой стала Флорида. Там фентанил смешивают с транквилизатором для животных - ксилазином. Соскочить с этой смеси настолько тяжело, что наркоманы предпочитают не обращаться к медикам и гниют заживо: открытые язвы - один из побочных эффектов употребления такого «коктейля».

Зачастую трамплином для более тяжелых наркотиков становятся «безобидные» марихуана и ее производные, которые легализовали в США и многих странах Европы, уточнил нарколог.

Даже сами наркоманы признаются, что именно «легкие» вещества открыли им дорогу к более сильным препаратам.

Легализация наркотиков обернулась бедой Жители Оригона, в том числе Портленда, при поддержке толерантных и мудрых политиков в 2020 году дружно проголосовали за «Постановление-110». Суть документа в том, что он декриминализовал употребление некоторых тяжелых наркотиков, в том числе того самого фентанила - опиоидного анальгетика, мощного агонист μ-опиоидных рецепторов.

С тех пор число смертей от передозировки опиоидами неуклонно растет. Если в 2019-м в Оригоне таких случаев насчитывалось не более 280 за год, то к 2022 году за тот же отрезок времени погибли около тысячи наркоманов. Предложения отменить легализацию не поступало.

«Также не стоит забывать, что если у человека есть предрасположенность к психозам, „легкие“ наркотики могут привести к изменению психического состояния и вызвать паранойю, или шизофрению, или биполярные расстройства», - подчеркнул Казанцев.

Идея губернатора Орегона провести информационно-пропагандистскую кампанию, по мнению нарколога, едва ли поможет остановить поток жертв фентанила, особенно среди тех, кто уже употребляет наркотики. Такие люди, как правило, не читают СМИ и не интересуются местными инициативами.

На наркоманов сделают ставку на выборах Политолог и журналист Юрий Светов предположил, что на катастрофическую ситуацию в Соединенных Штатах сильно повлияла точка зрения определенных правоохранительных структур: те полагали, что легализация «легких» веществ отвлечет людей от употребления более тяжелых препаратов.