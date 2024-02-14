Стая гиен-людоедов растерзала троих детей

Только за последние шесть месяцев гиены растерзали троих детей, одного взрослого и совершили множество нападений.

Один из смертельных эпизодов произошел 3 января в деревне недалеко от города. Гиены напали на 10-летнего мальчика, утащили его в заросли и сожрали. После случившегося семья погибшего переехала в другую деревню.

В соседнем поселке хищники съели еще одного 10-летнего мальчика, когда он возвращался с сестрами из школы. За месяц до этого гиены утащили в лес девятилетнего ребенка, который вышел погулять. Семьи жертв нападений обратились к правительству Кении с просьбой усилить борьбу с хищными животными.

В Индонезии девятилетняя девочка погибла в пасти крокодила. Хищник затащил ребенка в воду на рыбалке.