Ставшая мамой в 60 лет польская актриса Сенкевич умерла после болезни

Актриса много лет мечтала о собственных детях, но на процедуру экстракорпорального оплодотворения решилась в 60 лет. На свет появились близнецы Аня и Петрек.

«Желание быть мамой часто бывает настолько сильным, что преодолевает все барьеры», - так Сенкевич комментировала свое решение.

После появления близнецов журналисты прозвали актрису «самой старой мамы Польши».

О том, что Барбара Сенкевич сильно болела, рассказали ее соседи. Они пояснили, что женщина только недавно вышла из больницы, где провела долгое время. По словам собеседников журналистов, лечение актрисе помогло. Выглядела она хорошо, поэтому неожиданная смерть всех удивила и расстроила.

Журналисту уточнили, что Сенкевич ушла из жизни в ночь на пятницу, 7 июня. Официально причину смерти пока не озвучили.

Во второй половине прошлой недели стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезде сериала «Прекрасная няня» было 53 года. Последние несколько лет она боролась с опасным заболеванием мозга.