08 июня 2024, 19:54

Ставшая мамой в 60 лет польская актриса Сенкевич умерла после болезни

Читайте нас в: Google Новости

Звезда кино и сериалов и прославившаяся как «самая старая мама Польши» актриса Барбара Сенкевич умерла после продолжительной болезни в возрасте 69 лет. Об этом сообщило польское издание Medonet.

Актриса много лет мечтала о собственных детях, но на процедуру экстракорпорального оплодотворения решилась в 60 лет. На свет появились близнецы Аня и Петрек.

«Желание быть мамой часто бывает настолько сильным, что преодолевает все барьеры», - так Сенкевич комментировала свое решение.

После появления близнецов журналисты прозвали актрису «самой старой мамы Польши».

О том, что Барбара Сенкевич сильно болела, рассказали ее соседи. Они пояснили, что женщина только недавно вышла из больницы, где провела долгое время. По словам собеседников журналистов, лечение актрисе помогло. Выглядела она хорошо, поэтому неожиданная смерть всех удивила и расстроила.

Журналисту уточнили, что Сенкевич ушла из жизни в ночь на пятницу, 7 июня. Официально причину смерти пока не озвучили.

Во второй половине прошлой недели стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезде сериала «Прекрасная няня» было 53 года. Последние несколько лет она боролась с опасным заболеванием мозга.

Дети Больницы Болезни Кино Польша
08 июня 2024, 20:39
Идею применения Россией ядерного оружия по Великобритании сочли смехотворной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия не будет тратить ядерное оружие на Великобританию, а просто подождет, пока эта страна сама рухнет. Такое мнение выразил бывший разведчик морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

«Идея о том, что Россия потратит ядерное оружие на Великобританию, смехотворна», - написал он.

По словам Риттера, в этом нет необходимости: России достаточно подождать, пока Великобритания рухнет из-за некомпетентности властей.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал, в каком случае страна применит ядерное оружие. По его словам, такая возможность прописана в ядерной доктрине. Она допускает использование ЯО в «исключительном случае» - при угрозе суверенитету и территориальной целостности государства.

Ранее о готовности использовать ядерное оружие заявил британской оппозиции Кир Стармер. Он пообещал, что в случае победы на выборах Лейбористская партия займется поддержкой и модернизацией всех систем ядерного арсенала Великобритании.

Ядерное оружие Великобритания Россия Оружие Владимир Путин
08 июня 2024, 19:58
В Газе заявили о гибели 210 жителей в ходе операции Израиля по спасению заложников
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В ходе израильской операции по освобождению заложников в секторе Газа погибли около 210 палестинцев. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на власти анклава.

«По меньшей мере 210 палестинцев были убиты и более 400 ранены в ходе израильской операции по спасению четырех заложников в лагере беженцев Нусейрат», - отметили в статье.

Речь идет о тех, кого доставили в больницы в Нусейрате и в Дейр-эль-Балахе. В министерстве здравоохранения Газы информацию о погибших не комментировали.

В ночь на 7 мая израильская армия вошла в город Рафах , который считается последним оплотом ХАМАС. После этого Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе.

Отношения между палестинским анклавом и Израилем обострились в октябре 2023 года после ракетной атаки из сектора Газа. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи» и полностью блокировала анклав.

Израиль Суд Газ Армия
08 июня 2024, 19:29
Россия призвала Запад заплатить за столетия эксплуатации Африки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Запад должен заплатить Африке за издевательства и эксплуатацию, которые длились годами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости».

Дипломат отметила, что западные страны не любят платить по долгам и возвращать награбленное, а также признавать себя виновными. Однако пришли времена, когда каждое государство благодаря БРИКС имеет возможность выразить свою позицию.

«Нужно действительно обсуждать, как Запад должен компенсировать Африке столетия ее эксплуатации, изничтожение ее народонаселения и грабеж ее ресурсов», - призвала Захарова.

По ее словам, БРИКС дал возможность странам через свое участие получить «истинное равноправие».

Американский журналист Гарланд Никсон ранее заявил, что президент России Владимир Путин способен вооружить африканские страны, чтобы их ресурсы не достались США.

Африка Мария Захарова Международные отношения Россия МИД РФ
08 июня 2024, 19:09
Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Планы Евросоюза ввести несколько тарифных ограничений против экспорта из Китая после завершения выборов в Европарламент могут привести к началу торговой войны между ними. С какими последствиями в результате этой схватки столкнется Запад, рассказал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - его прямая речь.

Bloomberg пишет, что с большой вероятностью после выборов в Европарламент Евросоюз развяжет большую торговую войну с Китаем, которая начнется с введения пошлин на электромобили, на что КНР, несомненно ответит и очень больно.

Исход торговой войны с Китаем тоже предрешен, и вовсе не в пользу Запада. А что будет, если откроются еще несколько фронтов? Понятно, что будет колоссальное стратегическое поражение Запада, которого можно было бы избежать, если бы современные западные лидеры не вели себя как подростки в суицидальной депрессии.

Но самое смешное, что ее причины вовсе не экономические, как может показаться на первый взгляд. Корень зла - в идеологии. В высокомерии европейцев и противопоставлении их всему остальному миру. И самое удивительное, что эта линия поведения вредит тому божку, которому они служат - либеральному глобализму.

Европа, как и США, нашли себе ценности. И это уже даже не свобода слова, не права человека, не свободная экономика и даже не демократия в том виде, в котором она была относительно честной и равной.

И понятно, что большая часть мира, куда больше половины, эти ценности разделять не согласна. А Запад не готов искать компромиссы. Потому что идеология не терпит компромиссов.

Остается только война. Горячая, чужими руками - с Россией, торговая - с Китаем. И это еще не предел. По большому счету, Запад ради своих ценностей готов воевать со всем миром, и, скорее всего, это время не за горами.

Все страны, которые не разделяют современную западную идеологию, являются врагами пресловутого «цивилизованного мира». Кто-то враг уже объявленный, а кто-то пока потенциальный. Но ждать осталось недолго.

И тут есть только один вопрос - а выдержит ли Запад в этой схватке, если сейчас он всем миром не может победить одну Россию?

Международные отношения Европа Войны Россия Запад Евросоюз Китай

Новости по теме