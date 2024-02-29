29 февраля 2024, 19:05

Статуя Будды убила тайца, устроившего погром в храме

Unsplash
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Житель Таиланда, устроивший погром в храме и напавший на монаха, погиб из-за статуи Будды. Об этом сообщило издание The Thaiger.

Мужчина скончался в провинции Чонбури 27 февраля. Около 13:00 жители района Банбунг обратились в полицию и сообщили о человеке по имени Ик, который громил буддийский храм. По словам заявителей, таец находился под воздействием наркотиков.

Погибший был приятелем монаха, который подвергся нападению. Мужчина прожил несколько дней в храме. Монах сообщил, что Ик принял запрещенные вещества и ударил его по руке лампой дневного света. Пострадавший обратился за помощью к другим монахам, а его приятель в этот момент направился в главный зал храма, запер все двери и окна и начал крушить статуи.

Прибывшие на место полицейские подозревали, что у Ика может быть оружие, поэтом оставались снаружи и призывали его выйти. Поскольку мужчина не отвечал, правоохранители взломали дверь и вошли в храм.

«К своему шоку они увидели Ика, лежащего мертвым в луже крови. Острая головка статуи Будды пронзала его грудь», - отметили авторы The Thaiger.

По версии полиции, погибший пытался взобраться на самую большую статую Будды в главном зале, чтобы разрушить ее. Однако мужчина, вероятно, поскользнулся и упал на статую поменьше, заостренная голова которой проткнула его сердце и легкие.

Ранее американец обезглавил статую языческого идола Бафомета в сатанинском храме. Прокуратура США обвинила мужчину в преступлении на почве ненависти.

Таиланд
29 февраля 2024, 19:29
Посвященный СВО фильм «Свидетель» показали в Италии
Freepik
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Более 80 человек в итальянском городе Фолиньо сходили на показ российского художественного фильма «Свидетель», в котором рассказали о спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова организатора показов ленты в Италии.

В центре сюжета ленты - бельгийский скрипач, который попал в Киев в начале спецоперации. Главный герой угодил прямо в руки украинских военных.

«Мэр города Фолиньо был полностью согласен с решением показать этот фильм. И на афишу было даже вынесено его имя, чтобы все видели, что с его одобрения пройдет показ», - рассказал основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо.

До этого в начале года показ фильма в Болонье отменили. Лоруссо предположил, что это было связано с протестом украинского посла и цензурой местной мэрии. Он также добавил, что семь городов Италии приняли эту картину без проблем и скандалов.

Он уточнил, что зал кинотеатра, где прошел показ, был рассчитан на 80 человек. Однако явилось больше - 200 желающих. По его словам, итальянцы пришли на премьеру, чтобы увидеть другое мнение.

Ранее итоги фестиваля документального кино о героях СВО подвели в Москве.

Италия Военные Фильмы
29 февраля 2024, 18:48
Кличко обвинил Раду в дискредитации властей Киева
Global Look Press
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Верховная рада Украины создала комиссию по расследованию работы мэрии Киева, чтобы манипулировать обществом и дискредитировать власти столицы. Такое мнение выразил мэр города Виталий Кличко. Его заявление опубликовали на сайте администрации украинской столицы.

«Внутри страны, к сожалению, продолжается политическая борьба», - заявил политик.

Кличко также обратил внимание на работу украинских депутатов, которые, по его словам, несколько лет не могут принять ряд важных законопроектов. Мэр Киева подчеркнул, что комиссия должна работать ради развития города, а не для политических лозунгов и манипуляций.

В украинской столице регулярно происходят коммунальные аварии, что приводит к появлению воды в вестибюлях станций метро. Прорывы труб также влияют на работу отопительной системы в Киеве. Состояние дорожной инфраструктуры и мостов в городе оценили как критическое.

Верховная рада Виталий Кличко Киев
29 февраля 2024, 17:43
Армения задумалась о подаче заявки на вступление в ЕС
РИА «Новости»
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Высокий уровень демократии позволит Армении стать кандидатом на вступление в Евросоюз. С предложением рассмотреть такую возможность дальнейшего политического курса государства выступил спикер Национального собрания Ален Симонян, сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения».

Симонян подчеркнул, что при принятии окончательного решения необходимо учитывать факторы, которые обеспечат самый высокий уровень национальной безопасности.

«По нашим показателям, у нас более высокий уровень демократии, чем у некоторых членов ЕС. Нам следует думать в этом направлении, но не нужно спешить и делать резкие шаги», - заявил он.

Спикер парламента Армении в ходе выступления подчеркнул, что республика пока остается членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом он не исключил, что в будущем страна выйдет из объединения.

В минувшую среду, 28 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что имел в виду под заморозкой участия республики в ОДКБ. Политик подчеркнул, что представители страны не принимают никакого участия в работе блока и не голосую при принятии решений.

Пашинян добавил, что такая ситуация сохранится до тех пор пока ОДКБ не определят свою зону ответственности по вопросу безопасности Армении. Премьер-министр добавил, что если страна не получит ответы на свои вопросы, то «заморозка из де-факто перейдет в де-юре».

Армения Евросоюз ОДКБ
29 февраля 2024, 17:05
Раскрыт план британского правительства после смерти короля Карла III
Global Look Press
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Действия правительства Великобритании в случае смерти монарха или его второй половины прописаны в специальных планах, которые отличаются только названиями. Ушедшую из жизни в сентябре 2022 года Елизавету II похоронили в рамках «Операции Лондонский мост», а план траурных церемоний ее отца, короля Георга VI назывался «Уголок Гайд-Парка». Газета Daily Express выяснила, что план похорон короля Великобритании Карла III называли «Менайский мост».

Подвесная переправа располагается между островом Англси и материковой частью Уэльса, а действующий монарх до престола много лет носил титул принца Уэльского, который получил в возрасте девяти лет.

В остальном план ничем не отличается от других. Первым о смерти короля узнают премьер-министр, который сообщит об этом остальным членам правительства. Только после этого информацию о событии передадут телерадиокомпании «Би-би-си», а после нее - другим СМИ.

В то же время принца Уильяма начнут готовить к коронации как первого наследника престола. На следующий день он выступит с обращением к нации и объявит о введении в стране государственного траура.

Ключевым событием в этот период станет перенос гроба с телом покойного монарха в Вестминстер-холл для панихиды и последующих похорон.

В начале февраля этого года стало известно, что королю Великобритании Карлу III врачи диагностировали рак предстательной железы. Злокачественную опухоль обнаружили во время плановой диспансеризации. Первое время король находился в Сандрингемском дворце в Норфолке, но после вернулся в Лондон для продолжения лечения.

Великобритания Королевская семья Британии Карл III

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