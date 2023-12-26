Статус Центробанка Китая снизился из-за влияния компартий

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Контроль за финансовой деятельностью будет осуществлять новое Национальное управление финансового регулирования (NAFR), которое поглотит более 1,6 тысячи отделений ЦБ.

«Одной из крупнейших жертв новой финансовой архитектуры является снижение статуса Народного банка Китая», - прокомментировал перемены сотрудник Китайского центра в Оксфордском университете Джордж Магнусс.

Технократы Центробанка играли основную роль в финансовом регулировании в Китае, отметила газета. ЦБ и раньше действовал под управлением Госсовета, но на его полномочия не покушались.

Экономическая активность Китая в ноябре ослабла , а кризис на рынке недвижимости мешает восстановлению экономики, заявили аналитики. Розничные продажи в прошлом месяце снизились на 1,9% по сравнению с октябрем.