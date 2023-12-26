26 декабря 2023, 02:35

Статус Центробанка Китая снизился из-за влияния компартий

Pixabay
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Правительство Китая снижает роль Центробанка в выработке решений в пользу Центральной финансовой комиссии, возглавляемой Коммунистической партией. Об этом написала газета Financial Times.

Контроль за финансовой деятельностью будет осуществлять новое Национальное управление финансового регулирования (NAFR), которое поглотит более 1,6 тысячи отделений ЦБ.

«Одной из крупнейших жертв новой финансовой архитектуры является снижение статуса Народного банка Китая», - прокомментировал перемены сотрудник Китайского центра в Оксфордском университете Джордж Магнусс.

Технократы Центробанка играли основную роль в финансовом регулировании в Китае, отметила газета. ЦБ и раньше действовал под управлением Госсовета, но на его полномочия не покушались.

Экономическая активность Китая в ноябре ослабла , а кризис на рынке недвижимости мешает восстановлению экономики, заявили аналитики. Розничные продажи в прошлом месяце снизились на 1,9% по сравнению с октябрем.

Кризис Китай Центробанк Экономика
26 декабря 2023, 00:49
Россия стала крупнейшей экономикой Европы — помощник Путина
РИА «Новости»
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Россия стала крупнейшей экономикой Европы и дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире. Об этом изданию «Эксперт» заявил помощник российского лидера Владимира Путина Максим Орешкин.

Он отметил, что экономики Глобального Севера - США, Япония и Европейский союз - начали терять свою значимость и роли. Помимо этого, в рейтинге значительно поднялись экономики азиатских государств.

«Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место», - сказал он.

Ранее руководитель международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке признал, что экономика РФ растет быстрее европейской , несмотря на многочисленные санкции и конфликт на Украине. Он объяснил, что промышленное производство страны увеличилось на 7,5%. Также население России поддерживает позицию президента по проведению специальной военной операции.

Япония Европа Россия Экономика
26 декабря 2023, 00:05
Голову и тушу кабана подвесили на ворота мечети во Франции
Unsplash
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Неизвестные подвесили тушу и голову кабана на воротах мечети в коммуне Винье-сюр-Сен близ Парижа. Культурная ассоциация мусульман подала жалобу в полицию, сообщила газета Parisien со ссылкой на представителя организации Саида Джезри.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, минувшей ночью недалеко от мечети припарковали автомобиль. Неизвестные задержались на несколько минут, чтобы повесить труп животного. После этого машина уехала.

«Утром 24 декабря охранник мечети на улице Галилея обнаружил мрачную находку во время обхода. Голова и часть туши кабана были подвешены на коле ворот», - сообщили журналисты.

Ассоциация осудила людей, «движимых ненавистью». Из-за действий неизвестных прихожан ожидало «видение ужаса».

Скандальную акцию ранее устроили в Волгограде. Мужчина по имени Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела о публичном оскорблении чувств верующих после сожжения Корана у Соборной мечети.

Животные Франция
25 декабря 2023, 23:52
Участники протестов в Белграде потребовали освободить задержанных и ушли
Freepik
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Сторонники прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» в Белграде призвали освободить задержанных днем ранее участников протеста. После этого манифестанты стали расходиться, сообщило РИА «Новости».

Несколько сотен протестантов загородили территорию рядом со зданием Министерства государственного управления и самоуправления. Уже в 18:00 (20:00 по московскому времени) участники митинга вновь встали перед зданием Республиканской избирательной комиссией и заблокировали движение на улице Краля Милана. Через час самые активные протестанты решили отправиться к полицейским в другой части региона и призвать к освобождению задержанных накануне манифестантов.

В итоге люди не узнали данных о местоположении задержанных. Адвокаты блока составят и направят в МВД Сербии соответствующие прошения. Они назначили следующий митинг на вечер 26 декабря и начали уходить с акции.

Ранее российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что западные страны выдают события в Белграде за ситуацию во всей республике. По его словам, сейчас в столице страны спокойно, полицейские пресекли эскалацию насилия.

Протесты Сербия Митинги
25 декабря 2023, 21:27
Лидеры ЕАЭС подписали декларацию о развитии союза до 2045 года
РИА «Новости»
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Члены Высшего евразийского экономического совета утвердили декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2045 года. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе заседания в расширенном составе в Санкт-Петербурге.

«Эта идея была поддержана, все члены Высшего совета согласились утвердить декларацию, и соответствующее решение мы формализуем по итогам нашего заседания», - заявил глава государства.

По его словам, декларация является новым документом программного характера, где предусмотрели шаги по наращиванию коллективных усилий в главных отраслях и определили сферы взаимодействия.

В Евразийский экономический союз входят пять стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее Путин заявил, что примет декларацию о будущем развитии ЕАЭС. Он объяснил, что входящие организацию государства активно ведут сотрудничество во многих сферах.

Саммиты Санкт-Петербург Владимир Путин Экономика

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