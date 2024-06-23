23 июня 2024, 04:05

«Старый порядок рушится». Саудовская Аравия наказала США

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Саудовская Аравия отомстила президенту США Джо Байдену за критику кронпринца Мухаммеда бин Салмана, отказавшись от нефтедолларов. Это приведет к краху США как мировой державы. Такое мнение выразил директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

По мнению журналиста, расстановка сил в мире стремительно меняется, а старый порядок быстро рушится. При этом западные лидеры сами ускоряют процесс перехода к постамериканской эпохе.

Одним из признаков этого процесса Тутар назвал отказ Саудовской Аравии продлевать соглашение с США по нефтедолларам. По мнению журналиста, это решение стало личной местью Мухаммеда бин Салмана Байдену, который назвал наследного принца «изгоем». Месть саудитов дорого обойдется США.

«Нет сомнений в том, что крах нефтедоллара также станет концом США как мировой сверхдержавы. Потому что этот шаг вызовет большие потрясения в мировом финансовом порядке», - выразил уверенность Тутар.

Полвека назад Саудовская Аравия договорилась с США устанавливать цены на экспортируемую нефть исключительно в американских долларах. Это помогло доллару стать мировой резервной валютой. Но теперь саудиты отказались продлевать соглашение. Экономический обозреватель Наталья Карнова объяснила, что это приведет к снижению роли доллара в мировой торговле и в целом негативно скажется на американской экономике.

США Доллары США Саудовская Аравия Джо Байден Экономика
23 июня 2024, 04:55
США поддерживали «Азов» несмотря на собственный запрет
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
США оказывали военную помощь украинскому нацбату «Азов»* несмотря на собственный запрет. К такому выводу пришло независимое издание Intercept.

«Фотография, опубликованная самим подразделением, указывает, что США предоставляли помощь еще в декабре прошлого года», - сказано в статье.

Командир нацбата выложил в социальных сетях фотографию с сертификатом от декабря 2023 года о прохождении военной подготовки под эгидой командования спецназа США в Европе. Рядом с ним на снимке стоял человек в американской военной форме. На другом кадре украинские военные с символикой «Азова»* стояли рядом с американскими, держащими флаг США.

В начале июня США сняли запрет на поставки вооружений украинскому нацбату «Азов»*. По данным газеты The Washington Post, националистическое подразделение прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи. Этот закон запрещает оказывать помощь зарубежным военным частям, замеченным в тяжких нарушениях прав человека. Ранее «Азов»* попадал под запрет.

* Террористическая организация, запрещена в России.

США Законы Военные Запреты Европа Россия
23 июня 2024, 03:24
Землетрясение произошло в Турции
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Землетрясение зафиксировали в провинции Малатья на востоке Турции. Его магнитуда составила 4,0, сообщило пресс-служба управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Специалисты уточнили, что подземные толчки ощутили в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,96 километра. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

В начале недели в Иране произошло землетрясение, жертвами которого стали четыре человека. Более 100 местных жителей получили различные травмы. Интенсивность подземных толчков была такой, что повреждения получили вышки мобильной связи.

В ночь на воскресенье, 16 июня, два мощных землетрясения сейсмологи зафиксировали на Сахалине.

Турция Землетрясения
23 июня 2024, 02:52
В Германии захотели создать дружественную РФ фракцию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Немецкая партия «Альтернатива для Германии» задумала основать фракцию «Суверенитисты» в Европарламенте. Она будет выступать за нормализацию отношений с Россией, сообщило издание Der Spiegel.

«Партия хочет на следующей неделе инициировать собственную парламентскую группу в парламенте ЕС», - отметили в сообщении.

По данным издания, основой для новой парламентской группы станет декларация о том, что европейской цивилизации «угрожает агрессия глобалистских идеологий». Бюрократию ЕС нужно освободить от международных корпораций, чтобы начать мирные переговоры с Россией в контексте конфликта.

В мае всех представителей АдГ исключили из фракции «Идентичность и демократия». После этого «Альтернатива для Германии» стала продумывать варианты формирования альтернативных альянсов в Европарламенте.

Депутат партии АдГ Гуннар Линдеманн ранее заявил, что министр иностранных дел Анналена Бербок ведет очень схожую политику со своим предком и из Третьего рейха.

Германия Депутаты Международные отношения Россия Европарламент
23 июня 2024, 00:42
Камень из-под колес машины убил женщину в Швейцарии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Швейцарии погибла гражданка Чехии из-за камня, влетевшего в ее автомобиль. Об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на швейцарскую полицию.

По данным агентства, ДТП произошло на западе Швейцарии. Гражданка Чехии вела автомобиль, когда в окно влетел в камень из-под колес встречного грузовика. Он ударил 60-летнию женщину-водителя в голову. Остановить машину смогла пассажирка, сидевшая на соседнем сиденье.

В машине также находился ребенок. Ни он, ни пассажирка в аварии не пострадали.

Женщина-водитель получила тяжелую травму. Ее доставили в одну из больниц Берна и сделали операцию. Но спасти пострадавшую не удалось, она скончалась в ночь на субботу.

В начале июня в Кемерове столкнулись два трамвая. В результате аварии погиб один человек, более ста пострадали.

Чехия ДТП Машины Полиция Швейцария

Новости по теме