«Старый порядок рушится». Саудовская Аравия наказала США

По мнению журналиста, расстановка сил в мире стремительно меняется, а старый порядок быстро рушится. При этом западные лидеры сами ускоряют процесс перехода к постамериканской эпохе.

Одним из признаков этого процесса Тутар назвал отказ Саудовской Аравии продлевать соглашение с США по нефтедолларам. По мнению журналиста, это решение стало личной местью Мухаммеда бин Салмана Байдену, который назвал наследного принца «изгоем». Месть саудитов дорого обойдется США.

«Нет сомнений в том, что крах нефтедоллара также станет концом США как мировой сверхдержавы. Потому что этот шаг вызовет большие потрясения в мировом финансовом порядке», - выразил уверенность Тутар.

Полвека назад Саудовская Аравия договорилась с США устанавливать цены на экспортируемую нефть исключительно в американских долларах. Это помогло доллару стать мировой резервной валютой. Но теперь саудиты отказались продлевать соглашение. Экономический обозреватель Наталья Карнова объяснила, что это приведет к снижению роли доллара в мировой торговле и в целом негативно скажется на американской экономике.