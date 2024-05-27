Стартовали совместные учения России и Белоруссии

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Учения будут проходить с 27 по 31 мая. К маневрам привлекут авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВС Белоруссии, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС России.

Военные из двух стран также отработают вопросы, связанные с управлением разнородными силами авиации.

Ранее Минобороны анонсировало начало второго этапа учений по применению нестратегического ядерного оружия. По данным оборонного ведомства, военнослужащие будут проводить маневры совместно с коллегами из Белоруссии.