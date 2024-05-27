27 мая 2024, 17:05

Стартовали совместные учения России и Белоруссии

РИА «Новости»
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Начались совместные российско-белорусские маневры, в рамках которых будут проводиться летно-тактические учения с силами и средствами ВВС и войск ПВО Белоруссии и ВКС России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Учения будут проходить с 27 по 31 мая. К маневрам привлекут авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВС Белоруссии, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС России.

Военные из двух стран также отработают вопросы, связанные с управлением разнородными силами авиации.

Ранее Минобороны анонсировало начало второго этапа учений по применению нестратегического ядерного оружия. По данным оборонного ведомства, военнослужащие будут проводить маневры совместно с коллегами из Белоруссии.

Ядерное оружие Авиация Белоруссия Военные Россия Оружие
27 мая 2024, 17:57
Проблемы с работой карт «Мир» возникли в Узбекистане
РИА «Новости»
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В Узбекистане возникают проблемы с использованием российской платежной системы «Мир», поэтому приходится искать альтернативные системы расчета. Об этом «Известиям» сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Проблемы с расчетными картами „Мир“ существуют, и они уже действуют с 2022 года. Поэтому мы говорили о возможных альтернативных системах расчетов», - отметил Антон Силуанов.

Министр пояснил, что альтернативы могут быть связаны с использованием QR-кодов и систем, существующих в других государствах.

По словам президента России Владимира Путина, инвестиции страны в экономику Узбекистана ежегодно растут и уже достигли 10 миллиардов долларов.

По его словам, ситуация связана с западными санкциями, представляющими риски для банков Узбекистана. Силуанов добавил, что тему обсудили на представлении делегации в рамках переговоров лидеров двух стран. Затрагивались вопросы двусторонних финансовых расчетов и наполнения совместного инвестфонда России и Узбекистана ресурсами, а также партнерство минфинов и налоговых служб.

Банки Узбекистан
27 мая 2024, 16:24
Путин раскрыл сумму инвестиций России в экономику Узбекистана
РИА «Новости»
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Граждане Узбекистана вносят существенный вклад в развитие экономики России, что особенно заметно в строительной сфере, а также в области ЖКХ и транспорта. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

По его словам, в России проживают и работают более миллиона граждан Узбекистана.

«Их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что страны являются партнерами, и инвестиции России в Узбекистан увеличиваются с каждым годом. Он отметил, что сейчас они достигли планки в 10 миллиардов долларов.

Ранее Путин озвучил приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии. Президент рассказал, что ими являются сферы инвестиций и высоких технологий.

Инвестиции Россия Владимир Путин Узбекистан Экономика
27 мая 2024, 16:10
Евросоюз ввел санкции против сотрудников ФСИН и МВД
РИА «Новости»
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Евросоюз ввел в действие новый санкционный режим против России, в результате под ограничения попали 19 человек и одна организация. Информацию об этом опубликовали в официальном журнале ЕС.

В документе указали, что в антироссийский санкционный список вошли ФСИН, а также судьи Верховного суда, судов Москвы, Томска, Владимирской области, сотрудники ФСИН, МВД и Следственного комитета. В Евросоюзе подчеркнули, что ограничения вводились якобы из-за нарушений прав человека.

О введении нового санкционного режима 27 мая сообщило информационное агентство DPA. По данным европейских дипломатов, Евросоюз подготовил порядка 20 списков, которые неформально назвали именем блогера Алексея Навального.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал введение экономических ограничений против России. По мнению главы государства, санкции создали определенные проблемы, но также подтолкнули страну к развитию.

Суд ФСИН Санкции Россия Евросоюз
27 мая 2024, 16:04
Польша ограничила передвижения по стране для российских дипломатов
РИА «Новости»
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Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране, сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский на заседании Совета Евросоюза по иностранным делам. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране», - констатировал Сикорский.

Он пояснил, что дипломатам разрешат передвигаться исключительно в пределах Мазовецкого воеводства, а консулам - в границах своих регионов. Ограничение не распространится на посла России Сергея Андреева.

Министр иностранных дел Польши напомнил, что в его стране идет кампания по борьбе с диверсиями и саботажем, к которым якобы причастна Россия. Именно с этим связано решение по поводу дипломатов.

Накануне, 26 мая, Польша также подняла в небо авиацию из-за «интенсивных действий» России.

Дипломатия Россия Польша

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