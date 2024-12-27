27 декабря 2024, 18:03

Старейший житель Великобритании назвал секретом долголетия собачьи галеты

Freepik
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Старейший житель Великобритании, 110-летний ветеран Второй мировой войны Дональд Роуз, раскрыл неожиданный секрет своего долголетия. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Он заявил, что никакого секрета нет, но его организм замариновало, когда он в войну пил морскую воду и ел собачьи галеты!» - передала слова долгожителя сотрудница дома престарелых.

Роуз участвовал в войне с 1939 года и получил множество наград, включая французский орден Почетного легиона.

Ранее невролог и психиатр Руслан Исаев рассказал, что у оптимистов на 10-15% больше шансов дожить до столетнего юбилея. Он объяснил, что счастливые люди меньше подвержены хроническим заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые или диабет. Кроме того, улыбка помогает снять стресс и нормализовать работу нервной системы.

Вторая мировая война Великобритания Ветераны
27 декабря 2024, 17:08
После заявления Путина цены на газ в Европе резко подскочили
РИА «Новости»
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Недавнее заявление президента России Владимира Путина привело к росту цен на природный газ в Европе. Российский лидер засомневался в возможности заключить соглашение о продолжении поставок газа в ЕС через территорию Украины, сообщило издание Bloomberg.

По данным, предоставленным агентством, 27 декабря цены на основные газовые фьючерсы выросли на 5%. Это стало самым значительным увеличением за последнюю неделю.

Срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины, который был подписан в конце 2019 года, заканчивается 31 декабря. После того как были подорваны «Северные потоки» и остановлена прокачка газа по газопроводу «Ямал - Европа», транзитный маршрут через Украину остается единственным путем поставок российского газа в Центральную Европу.

Накануне Путин заявил , что к началу 2025 года заключить новый контракт на поставку российского газа через Украину в Европу не получится.

Ранее в Кремле назвали сложной ситуацию с поставками российского газа в Словакию. Премьер-министр страны Роберт Фицо рассказал, что лидер Владимир Зеленский своим отказом перекачивать газ вынудил его отправиться в Россию для встречи с Путиным.

Газ Европа Владимир Путин
27 декабря 2024, 13:04
«Попкорн готов!» Медведев предложил Южной Корее устроить «Игру в кальмара»
Global Look Press
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Южнокорейскому правительству стоит устроить «Игру в кальмара». С таким предложением выступил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Южная Корея снова в деле: один импичмент следует за другим! С таким же успехом можно начать „Игру в Кальмара“ (популярный южнокорейский веб-сериал. - прим. ред.) для правительства. Наш попкорн готов!» - написал он в соцсети X.

Так политик отреагировал на заявление спикера южнокорейского парламента У Вон Сика о том, что депутаты на заседании 27 декабря поддержали предложение об импичменте временно исполняющего обязанности президента страны Хан Док Су. За эту инициативу проголосовали 192 из 300 законодателей.

В сентябре 2021 года на платформе Netflix состоялась премьера сериала «Игра в кальмара». В центре сюжета - люди, которые оказались в сложной финансовой ситуации и готовы на все ради крупного выигрыша. Они участвуют в играх на выживание.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение. Позже он извинился за это и пообещал не использовать этот инструмент на предстоящем голосовании в парламенте по импичменту. Однако началось расследование, к президенту Южной Кореи пришли с обысками.

Дмитрий Медведев Сериалы Россия Южная Корея Сериал "Игра в кальмара"
27 декабря 2024, 11:53
Си Цзиньпин приказал чиновникам остановить волну массовых убийств в Китае
Global Look Press
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Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал предотвратить повторение недавней волны массовых убийств, в стране. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Китайский лидер дал местным властям распоряжение приложить все необходимые усилия, чтобы предотвратить «экстремальные случаи» в будущем. Чиновники заявили, что готовы изучать все личные конфликты, среди которых семейные ссоры и споры о наследстве, способные стать причиной агрессии.

В Китае не раз происходили нападения, когда автомобилисты намеренно сбивали пешеходов или злоумышленники нападали на людей на улице.

Автомобиль въехал в группу людей возле входа в начальную школу «Юнъань» в городе Чандэ провинции Хунань 19 ноября. Пострадали несколько человек. В этом же месяце вооруженный ножом мужчина набросился на людей в китайском училище. Погибли восемь человек.

Убийства Преступления Китай Си Цзиньпин
27 декабря 2024, 10:47
Парламент Южной Кореи объявил импичмент исполняющему обязанности президента
Global Look Press
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Исполняющему обязанности президента Южной Кореи премьер-министру Хан Док Су был объявлен импичмент. Об этом сообщил телеканал MBC.

Южная Корея

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