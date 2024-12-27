Старейший житель Великобритании назвал секретом долголетия собачьи галеты

«Он заявил, что никакого секрета нет, но его организм замариновало, когда он в войну пил морскую воду и ел собачьи галеты!» - передала слова долгожителя сотрудница дома престарелых.

Роуз участвовал в войне с 1939 года и получил множество наград, включая французский орден Почетного легиона.

Ранее невролог и психиатр Руслан Исаев рассказал, что у оптимистов на 10-15% больше шансов дожить до столетнего юбилея. Он объяснил, что счастливые люди меньше подвержены хроническим заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые или диабет. Кроме того, улыбка помогает снять стресс и нормализовать работу нервной системы.