Старейшие в мире сиамские близнецы умерли в США

«Лори Л. Шаппелл и Дори А. Шаппелл, 62-летние сиамские близнецы из Рединга, скончались в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в больнице Пенсильванского университета», - уточнили в организации.

Близнецы Шаппел - краниопаги, это значит, что они срослись головой. При рождении девочки получили имена Лори и Дори. Но позже Дори начала идентифицировать себя как мужчину и сменила имя на Джордж. Так они попали в Книгу рекордов Гиннеса, как первые в мире разнополые (по самоопределению) сиамские близнецы. В 2022 году они поставили еще один рекорд, став самыми старыми сиамскими близнецами в мире.

Джордж Шаппел выступал как кантри-певец, а его сестра Лори работала в прачечной. Джордж не мог ходить из-за проблем с позвоночником, поэтому Лори возила его на инвалидной коляске.