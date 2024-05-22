22 мая 2024, 02:53

«Стало лучше». В США обрадовались гибели президента Раиси

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранскому народу стало лучше от гибели президента Эбрахима Раиси. Такое мнение он озвучил на брифинге для прессы.

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и… не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», - заявил Блинкен.

Чиновник также признался, что США не будут оплакивать погибшего иранского лидера. Его выступление транслировали на YouTube-канале CBS News.

Ранее Госдепартамент США обвинил иранские власти в гибели президента Раиси. По словам официального представителя ведомства Мэттью Миллера, их ответственность в решении использовать для перевозки первых лиц страны 45-летний американский вертолет в плохих метеоусловиях.

Кроме того, Миллер обвинил власти Ирана в том, что правительственный авиапарк используется в террористических целях.

США Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
22 мая 2024, 03:17
Министра обороны Италии Крозетто экстренно госпитализировали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министра обороны Италии Гуидо Крозетто доставили в больницу на машине скорой помощи. Глава военного ведомства почувствовал себя плохо на заседании Верховного совета по обороне.

О госпитализации Крозетто сообщила итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники. По данным издания, чиновника начали беспокоить боли в груди. После консультации с врачом было решено доставить министра в больницу Сан-Карло-ди-Нэнси для обследования.

В феврале 2024 года в больницу попал глава Пентагона Ллойд Остин. У военного чиновника возникли проблемы с мочевым пузырем. В декабре 2023 года у Остина нашли рак, ему сделали операцию. Впервые после операции чиновник появился на публике в конце января. По наблюдениям журналистов, Остин выглядел похудевшим и изможденным.

Италия Больницы Военные Врачи Чиновники
22 мая 2024, 02:42
Штаб Трампа по ошибке выложил видео о превращении США в единый рейх
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В США разгорелся скандал после публикации на странице кандидата на пост президента страны Дональда Трампа в соцсети Thruth Social видео с упоминанием «единого рейха». Ошибку допустил сотрудник его предвыборного штаба.

В ролике говорилось о том, как изменится страна после того, как Трамп снова станет президентом, сообщила газета Politico. Видео содержало реплику о «едином рейхе». Позже его удалили из соцсети политика.

Публикацию раскритиковали американские СМИ и Белый дом, обвинив Трампа в «нацистской» риторике.

«Это отвратительно, глупо и позорно для кого-либо - продвигать контент, связанный с нацистским правительством Германии при Адольфе Гитлере», - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что о содержании ролика уже проинформировали президента США Джо Байдена.

В предвыборном штабе политика заявили, что сотрудник сделал репост, но не видел слов, поэтому они не знали о содержании видео. Что касается Трампа, то он вообще в это время находился в суде.

Ранее скандалом закончился показ фильма «Ученик» режиссера Али Аббаси на Каннском кинофестивале. В нем рассказывалось об отношениях молодого Трампа и юриста Роя Кона. Последний учил Трампа жестким методам ведения бизнеса и политики.

США Скандалы Видео Дональд Трамп Выборы президента США
22 мая 2024, 01:07
Пентагон обвинил Россию в запуске противоспутникового оружия в космос
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пентагон обвинил Россию в размещении оружия в космосе. Военное ведомство США утверждает, что РФ запустила на орбиту противоспутниковый аппарат.

«Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли», - заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По словам чиновника, запуск якобы произошел 16 мая. Райдер добавил, что на той же орбите находится американский правительственный спутник, который будет следить за российским, написало РИА «Новости».

Ранее Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе и запрете на размещение оружия на околоземной орбите. А США стали одной из стран, проголосовавший против проекта. В результате Совбез отклонил российскую резолюцию.

США Пентагон Россия Оружие Космос
21 мая 2024, 23:47
Румынский депутат покусал оппонента на заседании парламента
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Дебаты в парламенте Румынии закончились потасовкой. Один из депутатов не только напал на оппонента, но и укусил его за нос.

Конфликт на заседании парламента произошел между депутатами Даном Вылчаном и Флорином Романом. Об этом сообщило издание G4media.

Сперва парламентарии поругались, а потом Дын Вылчан напал на оппонента.

«Он пытался по-людоедски укусить меня в лицо, а когда я опустил голову, ударил меня коленом», - рассказал Роман.

Пострадавший депутат настаивает, что это была не драка, а именно нападение. После конфликта он поехал на освидетельствование в Институт судебной медицины. Теперь он собирается добиваться возбуждения уголовного дела против коллеги.

Ранее в парламенте Грузии началась массовая драка из-за принятия закона об иноагентах. До этого потасовкой закончилось рассмотрение того же законопроекта.

Драки Уголовное дело Депутаты Румыния

Новости по теме