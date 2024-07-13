13 июля 2024, 03:45

Стало известно, зачем Зеленский поедет в Британию после саммита НАТО

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский после саммита НАТО в Вашингтоне может посетить Британию, там на следующей неделе проведут встречу Европейского политического сообщества. Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на информированный источник.

«Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами», - написали в публикации газеты.

Источник отметил, что на встрече обсудят украинский конфликт, безопасность Европы и демократию. Британский премьер-министр Кир Стармер намерен воспользоваться этим мероприятием для укрепления отношений с государствами ЕС.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор обвинил Зеленского в проведении фашистской политики на Украине. Такую характеристику украинскому президенту он дал, основываясь на действиях местных спецслужб.

Саммиты Владимир Зеленский Великобритания НАТО
13 июля 2024, 04:34
Илон Маск пожертвовал значительную сумму на предвыборную кампанию Трампа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американский миллиардер Илон Маск совершил крупное пожертвование в пользу предвыборной кампании бывшего лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

До этого Маск намекнул, что собирается голосовать за Трампа на предстоящих выборах в стране. По данным журналистов, он советовался с бизнесменами-единомышленниками о том, как правильно «противостоять второму сроку президента-демократа Джо Байдена».

«Маск сделал пожертвование в <…> комитет политических действий, работающий над избранием Дональда Трампа в Белый дом», - написали в агентстве.

Точную сумму платежа не раскрыли, но по информации СМИ, она «значительна».

Ранее Маск поддержал мнение пользователей Сети о том, что пресс-конференция Джо Байдена обернулась провалом. Выступление главы государства прошло на фоне растущих опасений о состоянии его здоровья. В начале своей речи политик в очередной раз оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».

США Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США Джо Байден
13 июля 2024, 03:36
Шольц назвал цели размещения американских ракет в Германии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Размещение американских ракет в Германии не приведет к эскалации с Россией. Такое заявление, как сообщили «Известия», сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Размещение американских ракет в Германии не приведет к эскалации с Россией. Такое заявление, как сообщили «Известия» , сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам главы немецкого правительства, размещенные в Германии ракеты американского производства США будут действовать в качестве сдерживающего фактора.

«Не будет <…> ни поставок оружия, ни возможности применения оружия, которое приведет к эскалации», - заявил политик.

Он отметил, что эти шаги направлены на сохранение безопасности Германии и всех стран - участниц НАТО.

При этом он подчеркнул, что поставки оружия Украине будут продолжены.

«Мы понимаем, насколько это важно для Украины. Предоставление <…> таких систем как Patriot теперь принесла свои плоды», - подытожил он.

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен обвинил Шольца в нерешительности в вопросах военной помощи Украине.

Германия США Оружие Олаф Шольц
13 июля 2024, 02:51
В Псковской области приготовились к приему депортированных из Латвии россиян
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пункт временного размещения (ПВР) для депортированных из Латвии россиян подготовили в Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Михаил Ведерников.

«Мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину», - предположил губернатор.

Таким образом он отреагировал на решение парламента Латвии внести поправки к закону об эмиграции.

По словам Ведерникова, область накопила положительный опыт работы с переселенцами из других стран, вопросы трудоустройства будут решаться в индивидуальном порядке. Для специалистов в сфере востребованных профессий - врачей и учителей - власти будут искать возможности по обеспечению служебным жильем.

«С собой можно брать все необходимые вещи и домашних питомцев. На месте будет организована работа всех служб и ведомств», - подчеркнул губернатор.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский заявил, что латвийское правительство планирует депортировать из страны около 800 российских пенсионеров.

Латвия Россия
13 июля 2024, 02:22
Трамп предложил Байдену «стать командой»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности. С таким предложением в социальной сети Truth Social выступил лидер республиканцев Дональд Трамп.

«Джо следует немедленно пройти тест на когнитивные способности, и я пройду его вместе с ним», - предложил Трамп.

По его словам, в результате представители конкурирующих партий на выборах президента впервые «станут командой», и это пойдет на благо страны.

Он считает, что такое испытание должно стать обязательным для всех будущих кандидатов в президенты США вне зависимости от их возраста.

Ранее Байден, выступая на слете своих сторонников в штате Мичиган, заявил , что ему не 81 год, а на 40 лет меньше.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден

Новости по теме