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«Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами», - написали в публикации газеты.

Источник отметил, что на встрече обсудят украинский конфликт, безопасность Европы и демократию. Британский премьер-министр Кир Стармер намерен воспользоваться этим мероприятием для укрепления отношений с государствами ЕС.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор обвинил Зеленского в проведении фашистской политики на Украине. Такую характеристику украинскому президенту он дал, основываясь на действиях местных спецслужб.