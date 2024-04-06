Стало известно, зачем США используют русофобские лозунги о космосе

«Рассматриваем информационные манипуляции Пентагона как очередное подтверждение попыток США использовать русофобские лозунги для оправдания собственных планов по военному освоению космоса», - передали в дипмиссии.

Как отметили в посольстве, именно США и союзники блокируют разработку юридического документа. Россия и Китай несколько лет занимаются подготовкой мер, чтобы не позволить превратить космос в арену вооруженного противостояния.

Россия не планирует размещать оружие в космосе и держит на контроле ситуацию с точки зрения нейтрализации угроз. Страна выступает против милитаризации космоса. Однако американская сторона обвинила РФ в желании вывести в космос ядерные боеголовки еще в феврале. По мнению представителей Штатов, это случится уже в 2024 году.