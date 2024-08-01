01 августа 2024, 13:41

Стало известно, уйдет ли Путин в отпуск в августе

РИА «Новости»
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В августе у президента России Владимира Путина ожидается насыщенный рабочий график, для возможного отпуска окон не просматривается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«В августе, честно говоря, у президента не просматриваются никаких окон. Там все время идет рутинный, но весьма напряженный график», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что публичное появление Путина - лишь верхушка айсберга, а основная работа проводится без выходных, практически ежесуточно.

«Это и президент, и верховный главнокомандующий, и взаимодействие по экономическим делам с правительством. Поэтому окон никаких пока у него не просматривается», - заключил он.

Ранее Путин признался, что считает встречи и общение с молодыми людьми вариантом отдыха для себя.

Дмитрий Песков Отпуск Владимир Путин
01 августа 2024, 14:15
«Такие пинки не оставят без ответа». Как Иран поступит с Израилем после убийства Хании
РИА «Новости»
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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести удар по Израилю в ответ на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Каким может быть ответ и к чему приведет, в комментарии 360.ru рассказал востоковед, политолог Олег Гущин.

По мнению специалиста, Иран многому научился у своего противника Израиля и обязательно отреагирует на случившееся.

«И внутри себя они [власти Ирана] решили: ребята, вот такого рода пинки мы оставлять без ответа не будем. <…> Мы не позволим себе наступать на ноги», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что ответ может быть каким угодно, причем необязательно с территории самого Ирана. Армия страны может, например, запустить ракеты из Йемена, Сирии или Ирака.

«Йеменцы - они ребята хваткие», - отметил Гущин.

Эксперт обратил внимание, что ранее Израилю удавалось отражать подобные удары, но как будет на этот раз - неизвестно.

«Кому там попадет, куда попадет? Скорее всего, совершенно невинным людям», - предположил собеседник 360.ru.

При этом востоковед исключил начало полномасштабной военной операции Ирана в регионе.

«Мы все - и постарше, и помоложе - до сих пор мыслим критериями Второй мировой войны», - заметил специалист.

Гущин напомнил, что Иран даже не граничит с Израилем по суше. Кроме того, по его словам, Исламская республика с 1979 года провозгласила своей целью борьбу с Израилем как государством, а не с евреями, поэтому к самим евреям в Тегеране относятся терпимо, а вот отношения между Ираном и Израилем могут быть только очень плохие.

Исмаил Хания погиб накануне в Тегеране после удара Израиля по резиденции, где он находился. Кроме самого политика, смертельные ранения получил его телохранитель.

Израиль Иран
01 августа 2024, 13:00
Генсек кабмина Японии замялся в ответ на вопрос о Курилах
РИА «Новости»
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Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции не сумел ответить на вопрос по поводу позиции властей о возобновлении посещений могил предков бывшими жителями Курильских островов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Присутствовавший в зале журналист обратился к Хаяси и напомнил, что японский депутат Мунэо Судзуки уже призывал российскую сторону к возобновлению посещений могил предков, после чего попросил дать развернутый комментарий.

Однако после вопроса в зале повисла неловкая пауза, генсек кабмина около минуты смотрел на своих сотрудников, ожидая распечатку с подходящим текстом для ответа.

«Прежде всего, я предпочту воздержаться от комментариев относительно высказываний господина Судзуки. По поводу посещения могил на северных территориях могу лишь сказать, что в рамках российско-японских отношений мы придаем этому важное значение. Люди старшего возраста искренне желают возобновления посещений захоронений», - сказал Хаяси после продолжительной паузы.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал закрытым вопрос Курил в ответ на предложение Японии о мирном договоре.

Япония Россия
01 августа 2024, 12:15
«Я иду за тобой!» Илон Маск обратился к Мадуро
Global Look Press
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Американский бизнесмен Илон Маск сделал необычное заявление в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он опубликовал его на своей странице в соцсети X.

«Я иду за тобой, Мадуро! Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле!» - предупредил миллиардер.

Ранее Госдеп призвал мировое сообщество признать оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле. Они состоялись 28 июля.

По официальным данным, победу одержал действующий президент Мадуро, набравший более 50 процентов голосов. Однако оппозиция и ряд стран, в том числе девять латиноамериканских, не признали эти результаты , после чего в Каракасе начались акции протеста и беспорядки.

США Венесуэла Николас Мадуро Илон Маск
01 августа 2024, 11:27
Исчезновение Байдена насторожило Маска
Global Look Press
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Президент США Джо Байден давно не появлялся на публике. Интернет-пользователи заподозрили, что он мог умереть. Бизнесмен Илон Маск в соцсети X разделил их сомнения.

Миллиардер отреагировал на пост Натали Данелишен (Natalie F Danelishen), которую удивило, что политик исчез после выхода из предвыборной гонки.

«Байден жив? Я имею в виду, я знаю, что он выбыл из гонки, но он все еще президент. Где он?» - написала она.

Маск ответил на это эмодзи пожимающего плечами человека. Пост женщины набрал почти тысячу лайков и более 70 комментариев. Интернет-пользователи обратили внимание на то, что жена президента Джилл Байден ездила на Олимпиаду в Париже без него, и предположили, что демократа намеренно спрятали до ноября.

После дебатов с республиканцем Дональдом Трампом и перенесенного COVID-19 Байден объявил, что не станет участвовать в выборах президента США. Он поддержал кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис.

США Илон Маск Выборы президента США Джо Байден

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