Стало известно условие заключения оборонного соглашения США и Саудовской Аравии

«Успех дипломатических усилий зависит от приверженности Израиля созданию отдельного палестинского государства и, что более важно, от прекращения войны в Газе», - указали авторы материла.

Однако последнее маловероятно, ведь переговоры о прекращении огня и освобождении заложников пока безрезультатны. Тем не менее Белый дом пытается продолжить «широкие региональные дипломатические усилия».

США с помощью Египта и Катара поставили ХАМАС ультиматум. Если организация не пойдет на сотрудничество и откажется от сделки с Израилем о прекращении огня, против нее введут рестрикции.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны». Тысячи людей, в том числе детей, погибли и получили ранения.

Ранее в Израиле опубликовали видео с издевательствами боевиков ХАМАС над заложницами. Девушки были избиты и замучены. До этого израильская армия обнаружили в секторе Газа останки троих заложников.