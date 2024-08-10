Стало известно точное число пассажиров на борту разбившегося в Бразилии лайнера

Двухмоторный самолет выполнял внутренний рейс и летел из Каскавела в Гуарульюс. За минуту до крушения он находился на высоте 17 200 футов. Лайнер рухнул в бразильском муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу, неподалеку от жилых кварталов. По информации издания, никто из находившихся на борту не выжил.

Воздушное судно принадлежало компании Voepass Linhas Aereas. В Сети появилась видеозапись с авиакатастрофой. На кадрах видно, что лайнер некоторое время кружился перед падением. После крушения с места ЧП повалил густой черный дым.

Ранее в Приморском крае крушение потерпел самолет Bristell , который вылетел с аэродрома Пушистый в Сахалинской области. Он перестал выходить на связь в районе Лысой горы. На борту находились два человека. На опубликованных 360.ru кадрах видно, что самолет разлетелся на куски.