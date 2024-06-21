Стало известно «тайном» ребенке Илона Маска

По данным издания, ребенок родился в этом году, пол и имя младенца неизвестны. Это третий ребенок пары: три года назад Зилис родила от Маска близнецов. При этом она уверяла, что у нее не было романа с миллиардером, он лишь стал для нее донором спермы. Хотя из документов следует, что Маск жил в доме Зилис в Техасе.

По данным Bloomberg, всего у миллиардера как минимум 12 детей, причем шестеро из них родились за последние пять лет от двух женщин - певицы Граймс и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис.

В марте 2022 года у Маска и его бывшей девушки певицы Граймс родилась дочь. Ребенка вынашивала суррогатная мать. Девочку назвали Exa Dark Sideræl. По словам певицы, она находится в хороших отношениях с миллиардером, несмотря на расставание. На тот момент у пары уже был двухлетний ребенок - мальчик по имени X Æ A-12.

Спустя год Граймс написала, что сменила имя дочери - теперь ее зовут «Why» («Почему?»).