21 июня 2024, 23:49

Стало известно «тайном» ребенке Илона Маска

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

У американского миллиардера и технократа Илона Маска и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис родился еще один ребенок. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, ребенок родился в этом году, пол и имя младенца неизвестны. Это третий ребенок пары: три года назад Зилис родила от Маска близнецов. При этом она уверяла, что у нее не было романа с миллиардером, он лишь стал для нее донором спермы. Хотя из документов следует, что Маск жил в доме Зилис в Техасе.

По данным Bloomberg, всего у миллиардера как минимум 12 детей, причем шестеро из них родились за последние пять лет от двух женщин - певицы Граймс и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис.

В марте 2022 года у Маска и его бывшей девушки певицы Граймс родилась дочь. Ребенка вынашивала суррогатная мать. Девочку назвали Exa Dark Sideræl. По словам певицы, она находится в хороших отношениях с миллиардером, несмотря на расставание. На тот момент у пары уже был двухлетний ребенок - мальчик по имени X Æ A-12.

Спустя год Граймс написала, что сменила имя дочери - теперь ее зовут «Why» («Почему?»).

США Дети Отношения Илон Маск Певица Граймс
21 июня 2024, 23:45
«Я их дою». Лукашенко рассказал, что делает по ночам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс. В ходе беседы с рабочими он сравнил свою работу с деятельностью в сельском хозяйстве. Кадры визита Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства заявил, что лучше и интересней работы, чем в сельском хозяйстве, не существует.

«Я это все прошел. <…> Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы, я их ночью дою», - сказал он.

По словам Лукашенко, президентство является «чепухой».

Ранее белорусский лидер заявил, что уровень в жизни в стране после обретения независимости никогда не был таким высоким. Президент Белоруссии отметил, что с середины 90-х годов доходы населения выросли в 10 раз. Он признался, что власти страны сделали все, чтобы не допустить разделения общества на бедных и богатых.

Белоруссия Сельское хозяйство Александр Лукашенко Работа
21 июня 2024, 23:26
Мужчина потерял пенис и стал женщиной из-за соседа
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Индии мужчина проснулся после операции и обнаружил, что лишился пениса. Пострадавший стал жертвой обмана из-за земельного спора, сообщило Daily Mail.

Житель штата Уттар-Прадеш по имени Муджахид рассказал, что сосед убедил его в том, что у него якобы есть серьезные проблемы со здоровьем. Когда индиец пришел в местную больницу, врачи подтвердили, что ему нужна срочная операция.

Очнувшись после наркоза Муджахид увидел, что ему ампутировали пенис. В произошедшем он обвинил соседа, подговорившего хирургов. А причиной жестокой мести стал земельный спор, который длится более двух лет.

«Он обещал, что превратит меня из мужчины в женщину», - отметил индиец.

Жители деревни и члены фермерского профсоюза поддержали Муджахида, устроив пикет с требованием арестовать виновных. Позже полицейские задержали соседа индийца, а также начали расследование в отношении врачей.

Ранее в Италии врач по ошибке ампутировал половой орган пациенту, решив, что у мужчины в паховой области начала развиваться раковая опухоль.

Индия Больницы Врачи Мужчины
21 июня 2024, 22:08
Байдена заменят в случае провала на дебатах с Трампом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Неудачное выступление президента США Джо Байдена на теледебатах с соперником Дональдом Трампом может привести к выбору нового кандидата в президенты от Демократической партии. Об этом американский журналист Сеймур Херш сообщил в своем блоге на Substack.

По словам Херша, если Байден выступит очень плохо, то его попросят согласиться на то, чтобы на следующем общенациональном съезде демократов в Чикаго он отказался от выдвижения, а также сделал открытым процесс выдвижения для других кандидатур.

Также журналист отметил, что Байдена могут заменить губернатором штата Калифорния Гэвин Ньюсом или губернатором Иллинойса Джей Роберт Притцкеров. Кроме того, в случае провала на дебатах глава Белого дома сможет попробовать свои силы еще раз во втором раунде, который пройдет 10 сентября.

Дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа запланированы на 27 июня в городе Атланта. Впервые с 1976 года на выступлениях не будет массовки, кандидаты не смогут принести заранее подготовленные материалы, писали «Известия».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
21 июня 2024, 20:29
Европа закроет небо для частных самолетов россиян
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В ЕС решили еще больше усложнить путешествия россиян в Европу. По данным портала EUobserver, 14-й пакет санкций будет включать запрет на любые частные и чартерные рейсы, организованные в интересах российских граждан или компаний.

В ЕС решили еще больше усложнить путешествия россиян в Европу. По данным портала EUobserver , 14-й пакет санкций будет включать запрет на любые частные и чартерные рейсы, организованные в интересах российских граждан или компаний.

Под запрет могут попасть любые авиаперелеты, для которых российские юридические или физические лица определяют место взлета и посадки. В частности, речь идет о чартерных рейсах, заказанных российскими компаниями.

Накануне глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что 14-й пакет антироссийских санкций направят против военно-промышленного комплекса, финансового и энергетического секторов России. Также политик пообещал, что ряд российских физических лиц и организаций подпадут под индивидуальные ограничения.

Планируется, что новые рестрикции утвердят на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня. После этого они вступят в силу.

Авиация Запреты Европа Санкции Самолеты Россия Евросоюз

Новости по теме