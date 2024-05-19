19 мая 2024, 12:52

Стало известно состояние здоровья Фицо после покушения

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Жизнь премьера Словакии Роберта Фицо после покушения больше не под угрозой. Об этом рассказал вице-премьер страны Роберт Калиняк, сообщило РИА «Новости».

«Мы говорили о том, что хотим приблизиться к позитивному прогнозу, теперь мы на шаг к нему ближе. Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь», - сказал он.

Покушение на Фицо произошло 15 мая, после заседания правительства в политика выстрелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула.

Мужчина признался в нападении, сказав, что действовал из политических побуждений.

В премьера попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Политика вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому. В понедельник, 20 мая, должен был пройти консилиум врачей , на котором собирались решить, можно ли отправить Фицо в клинику ближе к дому. Как уточнил Калиняк, в ближайшее время никаких переводов не будет.

Ранее суд избрал меру пересечения для 71-летнего Юрая Цинтулы, его заключили под стражу. Во время заседания мужчина также признал свою вину. Оружие, из которого он стрелял, на законных основания хранилось у писателя более 30 лет.

Больницы Премьеры Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
19 мая 2024, 12:13
Хиросима и Нагасаки отреагировали на субкритический эксперимент США
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Администрации японских городов Хиросима и Нагасаки, пострадавших в 1945 году от ядерных бомбардировок США, направили Штатам протест из-за испытаний по контролю за состоянием ядерных боезарядов. Текст их заявления опубликовал телеканал NHK.

«Это испытание идет вразрез с желаниями многих людей, включая переживших атомные бомбардировки», - указано в публикации.

В документе, направленном послу США в Японии Раму Эмануэлю и в администрацию президента Джо Байдена, указано, что испытание недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Правительство США объявило, что 14 мая провело ядерное испытание в Неваде. Целью его был сбор важных данных, подтверждающих безопасность, надежность и эффективность ядерных боеголовок, без проведения испытания ядерным взрывом.

Субкритический взрыв представляет собой детонирование взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы для начала цепной реакции.

США Взрывы Япония Протесты Джо Байден
19 мая 2024, 11:55
Яркий метеор заметили в небе над Португалией
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В небе над Португалией 18 мая пронесся огромный яркий метеор синего цвета. Очевидцы вызвали спасателей, сообщила газета Publico.

«В субботу вечером по всей территории Португалии была замечена вспышка светящегося шара. Это был метеор, пересекающий атмосферу», - уточнили журналисты.

По данным издания, большую часть видеороликов засняли жители северных районов страны. Ночью спасатели получили сообщение о возможном падении объекта в Серре де Монтемуро. Прибывшие на указанную локацию специалисты ничего не нашли.

Тем временем на сайте Гражданской обороны сначала появилась информация о «падении метеорита» в Каштру-Дайри, но позже ее удалили.

Ранее в восточной части Германии упал небольшой астероид. Яркую вспышку небесного тела запечатлели камеры наблюдения.

Природа Планета Земля
19 мая 2024, 10:14
Россия вошла в десятку лучших стран по темпам роста экономики в XXI веке
Читайте нас в: Google Новости
Российская экономика с начала этого века выросла почти в восемь раз, благодаря чему она вошла в топ-10 государств по данному показателю. Об этом сообщило РИА «Новости».

МВФ и Всемирный банк проанализировали экономики с размером ВВП от 100 миллиардов долларов. В конце прошлого века таких было 35, а к концу 2023 года их число выросло до 68, подсчитали в международных структурах. За прошлый год экономика России увеличилась в 7,7 раза: до чуть больше двух триллионов долларов с 260 миллиардов.

По информации МВФ и Всемирного банка, список самых быстрорастущих экономик возглавила Эфиопия. Ее показатели выросли в 19,4 раза до 160 миллиардов долларов. Второе место занял Китай, ВВП которого увеличился в 14,6 раза, до 17,7 триллиона долларов. На третьей строчке оказался Казахстан, чья экономика выросла в 14,2 раза, до 261 миллиарда долларов. В десятку государств с растущей экономикой также вошли Вьетнам, Катар, Румыния, Кения, Бангладеш и Индонезия.

Ранее политолог Денис Батурин заявил, что Россия имеет возможность развивать свою экономику и без европейских ресурсов. По его мнению, антироссийские санкции привели к росту импортозамещения.

Россия Китай Всемирный банк Экономика ВВП
19 мая 2024, 09:44
Евросоюз призвали «зарыть топор войны» и выступить против экспансии США
Читайте нас в: Google Новости
Государствам Евросоюза следует «взяться за ум» и начать борьбу с американской экспансией. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, представителям Евросоюза необходимо прекратить враждовать между собой и попытаться наладить отношения с Россией. Шеремет добавил, что европейские страны могут остаться «на обочине истории», если не дадут отпор США.

«Пора зарыть топор войны и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что благодаря дружбе с Россией Европа сможет обзавестись стабильностью и дешевыми энергоресурсами.

«Просвещенная некогда Европа сильно деградировала во всех сферах, легкомысленно предав свою историю и сделав очень призрачным свое будущее», - заключил парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Европу неактуальным партнером для России. По мнению дипломата, в пользу этой идеи уже говорят многие факты.

США Крым Депутаты Европа Россия Евросоюз

Новости по теме