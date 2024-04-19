Стало известно состояние ядерных объектов Ирана после израильского удара

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«МАГАТЭ может подтвердить, что ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб», - указано в публикации.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси призвал всех к крайней сдержанности. Он напомнил, что ядерные объекты не должны становиться целью в военных конфликтах, передавал RT.

Иранские средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников над провинцией Исфахан в центральной части страны. Взрывы прогремели в городе Исфахан.

Были предположения, что ЦАХАЛ пытался ударить дронами по армейской радиолокационной станции. По данным зарубежных СМИ, власти Израиля заранее уведомляли Белый дом об атаке.