Стало известно, сохранил ли Трамп победу после голосования выборщиков
Республиканец Дональд Трамп станет новым президентом США. Он набрал необходимое количество голосов коллегии выборщиков, сообщил телеканал CNN.
Трамп формально получил достаточно голосов коллегии выборщиков, чтобы подтвердить результаты ноябрьских выборов и обеспечить себе место в Белом доме. Республиканец набрал минимальные 270 голосов еще до 16:00 по местному времени, когда выборщики собрались в палатах представителей по всей стране, а Техас обеспечил ему победу.
Выборы президента США с участием свыше 150 миллионов американцев прошли 5 ноября. Однако на самом деле президента предстояло избрать 538 выборщикам, которые собираются в капитолиях штатов каждые четыре года. Их голосования состоялось 17 декабря.