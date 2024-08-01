01 августа 2024, 19:04

Стало известно, смотрел ли Путин открытие Олимпиады-2024

Global Look Press
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Президент России Владимир Путин не смотрел церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова привело издание KP.RU со ссылкой на радио «КП».

«Не думаю (что видел - прим. ред.). Да и слава богу», - сказал он.

При этом Песков отметил, что ему лично понравилась идея сделать весь Париж ареной для церемонии открытия ОИ. Однако отдельные моменты перечеркнули все.

«Можно было бы говорить, что это была хорошая церемония открытия, если бы не эти ужасающие эксцессы, которые были заложены сценаристами. Ужасающие, отвратительнейшие», - пояснил представитель Кремля.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады-2024. Особенно политика возмутил номер, пародирующий картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», который оскорбил чувства верующих.

Кремль Париж Дмитрий Песков Дональд Трамп Владимир Путин Олимпиада в Париже — 2024
01 августа 2024, 19:57
Медведев рекомендовал освобожденным при обмене лихорадочно подбирать новые имена
РИА «Новости»
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В четверг, 1 августа, состоялся масштабный обмен заключенными из нескольких стран. Официально в Кремле данные об этом пока не комментировали, но зампред Совбеза Дмитрий Медведев косвенно подтвердил проведение операции.

«Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось», - заметил он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, по его словам, полезнее было «вытащить своих», работавших на страну, на Отечество, на всех россиян.

«А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей», - добавил зампред Совбеза.

По данным турецкого телеканала NTV, прибывшая в аэропорт Анкары российская делегация в рамках обмена заключенными получила 10 человек и передала 16 заключенных, из которых трое отправятся в США, остальные - в Германию.

США Дмитрий Медведев Россия
01 августа 2024, 19:21
Израиль нанес удар по жилому поселению в Южном Ливане
Global Look Press
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Израильская авиация нанесла удары по окраинам поселения Шамаа на юге Ливана. Предположительно, есть погибшие и раненые. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».

«Три человека погибли и несколько получили ранения в результате авианалета израильских ВВС на окраины поселения Шамаа в округе Тир», - пояснил собеседник агентства.

По его информации, удар пришелся по жилому дому. Среди погибших, продолжил он, есть члены семьи сирийских беженцев.

Ранее ХАМАС сообщил о гибели главы политического бюро Исмаила Хании в ходе ракетного удара по Тегерану. Политик прибыл на инаугурацию президента Масуда Пезешкиана. Представители движения обвинили в атаке израильских военных.

После авиаудара ЦАХАЛ по городу Хан-Юнис в Газе 13 июля стало известно о ликвидации командира боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

Израиль Ливан
01 августа 2024, 19:07
Песков раскрыл реакцию Путина на покушение на Трампа
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин весьма удивился, когда узнал о покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова привело KP.RU со ссылкой на радио «КП».

«Уровень, который должен был обеспечиваться для охраны участников политической борьбы, должен минимизировать такие опасности и угрозы», - заявил Песков.

По его словам, подобные нападения невозможно одобрять.

Ранее бывший начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков заявил, что на митинге было слишком мало сотрудников безопасности, и они физически не могли контролировать всю территорию.

Глава Секретной службы США, занимающейся охраной первых лиц государства, Кимберли Читл после покушения на Трампа признала провал спецслужб и подала в отставку.

США Дмитрий Песков Дональд Трамп Владимир Путин Покушение на Дональда Трампа
01 августа 2024, 17:12
Названо число переданных России заключенных в рамках обмена
РИА «Новости»
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Прибывшая в аэропорт Анкары российская делегация в рамках обмена заключенными получила 10 человек и передала 16 заключенных, из которых трое отправятся в США, остальные — в Германию. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

По данным работающего на месте корреспондента, в Россию вернутся заключенные из семи стран. Среди них осужденный в Германии офицер спецслужб Вадим Красиков.

С российской стороны в обмене принимают участие американцы Пол Уилан и Эван Гершкович, а также бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин*.

Официального подтверждения информации о том, кто вошел в списки на обмен нет.

В масштабном обмене заключенными принимает участие Национальное разведывательное управление Турции. В ведомстве заявили, что выступили в качестве посредника между государствами участниками по крупнейшему обмену заключенными.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не готов дать комментарий по обмену заключенными в аэропорту Анкары.

*Признан в России иностранным агентом Прибывшая в аэропорт Анкары российская делегация в рамках обмена заключенными получила 10 человек и передала 16 заключенных, из которых трое отправятся в США, остальные - в Германию. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

Германия США Заключенные Турция Россия

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