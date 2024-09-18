18 сентября 2024, 11:37

Стало известно, сколько взрывчатки заложили в каждый пейджер в Ливане

Global Look Press
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Пейджеры, которые массово сдетонировали в Ливане, содержали до 20 граммов взрывчатки. Об этом сообщил источник Al Jazeera в службе безопасности.

«Взорвавшиеся устройства связи были заминированы заранее», - подчеркнули авторы материала.

Гаджеты ввезли в Ливан пять месяцев назад. Местные власти пока не выяснили способ подрыва пейджеров.

По данным СМИ, такими устройствами пользуются представители движения «Хезболла» в качестве закрытой системы связи. Она наименее подвержена прослушиванию и взлому. Ответственность за случившееся возложили на Израиль.

В результате детонации пейджеров в Ливане более 2,8 тысячи человек получили ранения , еще девять погибли. Массовые взрывы могут быть подготовкой к военной операции , не исключил бригадный генерал и аналитик Хассан Джуни.

Израиль Военные Взрывы Ливан
18 сентября 2024, 11:55
«Осознавали, что умрут». Пассажиры батискафа «Титан» понимали свою обреченность
Global Look Press
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Пассажиры батискафа «Титан», потерпевшего крушение в Атлантическом океане на пути к «Титанику», еще до крушения осознавали свою обреченность. Об этом сообщила газета The Guardian.

Семья одного из пассажиров, французского путешественника Поля-Анри Наржоле, подала иск к компании OceanGate. Близкие погибшего считают, что «хваленая акустическая система безопасности» предупредила бы, что углеволокно трескается под исключительным давлением. Тогда пилот сбросил бы балласт в попытке прервать погружение.

«Здравый смысл подсказывает, что члены команды осознавали, что умрут, пока еще были живы», - следует из иска.

Родственники Наржоле потребовали от OceanGate 50 миллионов долларов (4,6 миллиарда рублей). Сумму обосновали тем, что пассажиры испытали ужас от осознания приближающейся гибели.

«Титан» затонул в июне 2023 года. В сентябре 2024-го береговая охрана США опубликовала первые кадры с обломками батискафа.

США Катастрофы Корабли
18 сентября 2024, 11:51
Американка оказалась в больнице с повреждением мозга из-за вейпов
Freepik
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Жительница Огайо Джордан Бриэлль попала в больницу с повреждением мозга и чуть не умерла из-за курения вейпов. Об этом сообщило Daily Mail.

Как пишет издание, 32-летняя женщина курила с подросткового возраста, но три года назад решила перейти на электронные сигареты. Она стала настолько зависима от них, что тратила по 500 долларов в неделю. В ноябре прошлого года Бриэлль впервые почувствовала тяжесть в груди, но не бросила курить, несмотря на регулярные визиты к врачу.

В мае ее молодой человек обнаружил, что из ее носа и рта течет какая-то черная жидкость. В больнице из легких женщины выкачали два литра субстанции. Она пролежала в медицинской коме 11 дней. Из-за недостатка кислорода у нее пострадал головной мозг.

После выхода из больницы Бриэлль полностью бросила курить.

«Я была тотально зависима. Я вейпила так много, что спала с этим, ходила в душ с этим. Я курила чрезвычайно много», - заявила она.

В конце августа врач Маринэ Гамбарян рассказала о EVALI - так называемой болезни вейперов. Она заявила, что 95% болеющих ей нужно госпитализировать.

США Больницы Курение
18 сентября 2024, 10:37
МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок
Global Look Press
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Международный валютный фонд пока не будет обсуждать с Россией ситуацию в экономике. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

«Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября», - отметил он.

Консультации отложили на неопределенный срок. Фонд планировал обсудить «экономическое развитие и политику страны».

До этого страны Евросоюза собирались допросить главу МВФ по поводу взаимодействия с Россией, сообщал Bloomberg. Францию, Бельгию и Польшу, а также ряд государств Балтии и Северной Европы удивило решение фонда возобновить ежегодные экономические обзоры с РФ.

Ранее МВФ предупредил Запад о рисках использования доходов от российских активов. Фонд призвал страны обеспечить правовую основу для своих действий.

Бельгия Доходы Европа Россия Работа Запад Евросоюз Польша Франция Экономика
18 сентября 2024, 09:48
«Моссад» заложил взрывчатку в пять тысяч пейджеров «Хезболлы»
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Израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщили источники агентства Reuters.

«Операция стала беспрецедентным нарушением безопасности „Хезболлы“, в результате которого тысячи пейджеров взорвались по всему Ливану», - отметили авторы материала.

По их данным, движение заказало пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. Три тысячи устройства сдетонировали одновременно после отправки кодового сообщения. В гаджеты могли заложить до трех граммов взрывчатого вещества.

Израильская разведка оснастила пейджеры взрывчаткой PETN. Аккумуляторы устройств нагрели дистанционно, после чего произошли массовые взрывы.

Журналисты издания Axios обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он лично санкционировал операцию против «Хезболлы» с применением взрывающихся пейджеров.

Разведка Израиль Взрывы Ливан

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