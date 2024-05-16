16 мая 2024, 09:12

Стало известно, сколько времени длились переговоры Путина и Си Цзиньпина

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Переговоры с участием президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились. Встреча продлилась почти 2,5 часа, сообщило РИА «Новости».

Лидеры двух стран сначала встретились в узком составе, а затем провели переговоры с участием делегаций. Встреча состоялась в Пекине, куда Путин приехал с двухдневным официальным визитом.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл главную тему переговоров главы государства с Си Цзиньпином. По его словам, лидеры обязательно обсудят ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента добавил, что Россия внимательно относится к видению китайской стороны и ее предложениям по поиску «возможной почвы» для урегулирования конфликта.

Переговоры Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
16 мая 2024, 09:27
Си Цзиньпин заверил Путина в готовности выстроить двусторонние отношения
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента России Владимира Путина, что и дальше готов выстраивать двусторонние отношения. Как сообщило РИА «Новости», китайский лидер высоко оценил взаимодействие стран в торгово-экономической, инвестиционной, культурной сферах.

Председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента России Владимира Путина, что и дальше готов выстраивать двусторонние отношения. Как сообщило РИА «Новости» , китайский лидер высоко оценил взаимодействие стран в торгово-экономической, инвестиционной, культурной сферах.

«Господин президент, это ваш первый зарубежный визит с начала нового президентского срока, что является убедительным свидетельством того внимания, которое вы лично и правительство России уделяют китайско-российским отношениям, мы это высоко ценим», - сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР добавил, что Китаю и России удалось вместе открыть путь взаимодействия между крупными державами и соседними странами.

Путин прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом 16 мая. Сначала лидеры двух стран провели переговоры в узком составе, сообщало РИА «Новости» , затем они продолжились с участием делегаций. Российско-китайский диалог продлился в общей сложности 2,5 часа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о попытках США нагло давить на Китай из-за сотрудничества с Россией. Для КНР существует риск наложения вторичных санкций со стороны Штатов.

США Отношения Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
16 мая 2024, 09:23
Экономики России и Китая стали взаимно дополнять друг друга
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Объем торговли России и Китая за 2023 год превысил показатель в 220 миллиардов долларов, что свидетельствует о взаимной дополняемости двух экономик. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Он назвал объем российско-китайской торговли значительным и подтвердил, что экономическое сотрудничество имеет большое значение для обоих государств.

«Это значительный объем, который свидетельствует о взаимной дополняемости двух экономик. Это важно для нас и это важно для китайцев», - подтвердил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента назвал взаимодействие с Китаем на международной арене балансирующим элементом , который помогает сохранять стабильность в неспокойной мировой повестке дня. По словам Пескова, именно по этой причине российский лидер Владимир Путин после инаугурации посетил КНР.

Кремль Торговля Россия Китай Экономика
16 мая 2024, 09:06
Песков рассказал о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Соединенные Штаты и их союзники пытаются давить на Китай, чтобы ограничить сотрудничество с Россией. Об этом «Известиям» рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что КНР достаточно сильна, чтобы противостоять этому.

«Конечно, есть и попытки Соединенных Штатов, других стран опять же достаточно нагло пытаться давить на Китай с тем, чтобы ограничить его в маневре по сотрудничеству с нами. Но китайцы достаточно сильны для того, чтобы этому противодействовать», - сообщил официальный представитель Кремля.

Песков также упомянул, что для Китая существует риск наложения вторичных санкций со стороны США из-за двусторонних отношений с Россией.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай на переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином 16 мая. Это первая зарубежная поездка главы государства после инаугурации. Лидеры двух стран определят ключевые направления дальнейшего сотрудничества, обсудят международные и региональные проблемы. Взаимодействие России и Китая на мировой арене стало серьезным балансирующим элементом.

США Дмитрий Песков Санкции Россия Владимир Путин Китай
16 мая 2024, 08:59
Не конфронтация, а торговля. Песков опроверг дружбу России и Китая против третьих стран
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин после инаугурации посетил Китай, потому что именно с этой страной сложились крепкие и взаимовыгодные отношения. Они построены не на конфронтации с третьими странами, а на достижении благосостояния двух народов, заявил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Их уникальная характеристика в том, что это абсолютно идеальное качество двусторонних отношений. Оно не направлено ни против кого, не направлено против третьих стран, и преследует единственную цель - повышение благосостояния народов наших стран», - сказал он.

Китай, напомнил Песков, стал стратегическим партнером России и страной номер один по торгово-экономическому обороту. Он сообщил, что объем торговли в 2023 году по российским оценкам превысил 220 миллиардов долларов, по китайским - 240 миллиардов. Пресс-секретарь отметил, что в любом случае это значительная сумма, которая свидетельствовала о взаимодополняемости экономик.

Взаимодействие России и Китая на международной арене, по словам Пескова, стало серьезным балансирующим элементом. Он заявил, что это взаимодействие балансировало неспокойную и наполненную конфликтами повестку.

Дмитрий Песков Экспорт Международные отношения Торговля Китай Экономика

Новости по теме