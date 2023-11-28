28 ноября 2023, 18:44

Стало известно, сколько Норвегия заработала на украинском конфликте

unsplash.com
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В прошлом году Норвегия заработала на конфликте на Украине около 334 миллиарда крон (28,6 миллиарда евро). Об этом сообщила телекомпания NRK со ссылкой на данные Института торговли Норвегии.

Расчеты дополнительной прибыли в своей диссертации привели исследователи Эйрик Хьалте и Ида Элисабет Уберг Госланд. Такой доход объяснили тем, что после начала украинского конфликта на мировом рынке резко выросли цены на газ. Динамика оказалась выгодной для Норвегии, в экономике которой нефтегазовая отрасль считается одной из базовых.

«То, что Норвегия наживается на несчастье других, достойно осуждения», - прокомментировал расчеты лидер партии «Зеленые» Арильд Хермстад.

Сумма, полученная исследователями, составляет примерно 27% доходов от экспорта норвежского газа в 2022 году, если не учитывать поставки в Великобританию.

Посол России в Осло Теймураз Рамишвили заявил, что Норвегия не сможет заместить российские мощности на европейском газовом рынке. Это доказывают низкие показатели добычи энергетических ресурсов в стране.

Ранее стало известно, что в Чехии возобновили закупки российского природного газа. При этом в апреле страна полностью отказалась от поставок голубого топлива из России, сообщали «Известия».

Газ Норвегия Украина Деньги
28 ноября 2023, 18:16
Россия прекратит действие договора с Японией по сокращению ядерного оружия
unsplash.com
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Россия уведомила Японию о прекращении действия двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере сокращения ядерного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Такую меру приняли в связи с распоряжением правительства России от 7 ноября. Срок действия документа, подписанного властями двух государств в 1993 году, должен истечь после шести месяцев с даты уведомления Японии, уточнили в ведомстве.

Причина расторжения соглашения заключается в антироссийской политики администрации японского премьер-министра Фумио Кисиды. Речь идет о санкциях и наращивании военной активности азиатского государства в районе Дальнего Востока.

«Считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим, в том числе интересы нашей национальной безопасности», - подчеркнули в МИД России.

Ранее Япония выразила сожаление в связи с выходом Российской Федерации из двустороннего соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия. Японская сторона заявила, что Россия якобы приняла это решение в одностороннем порядке.

Ядерное оружие Япония МИД РФ
28 ноября 2023, 17:39
Запад хотел развалить и разграбить Россию — Путин
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Запад собирался расчленить и разграбить Россию, используя силовые методы или смуту. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора. Трансляция речи российского лидера велась в Telegram -канале Кремля.

«На самом деле что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой, тогда надо посеять смуту», - отметил Путин.

По его словам, США и страны Запада не видят необходимости в существовании большой и многонациональной страны. Глава государства добавил, что Россия не позволит себя разделить и даст мощный отпор всем тем, кто попытается ее развалить.

«Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны», - процитировал RT слова российского лидера.

Ранее глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, что Запад возненавидел Путина из-за того, что тот разрушил их планы по расчленению страны. США и европейские страны хотели использовать Россию в своих интересах, но российских лидер смог защитить страну.

Запад Владимир Путин
28 ноября 2023, 16:33
Мэрия Турку решила снести бывшее здание генконсульства России в Финляндии
Unsplash
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Мэрия города Турку выкупила у государства здание, в котором раньше располагалось генеральное консульство России в Финляндии. Об этом сообщила телерадиовещательная компания Yle.

Здание площадью две тысячи квадратных метров обошлось городу в 1,6 миллиона евро. В качестве генконсульства дом служил с ноября 1967 года. Согласно заключенным ранее соглашениям, аренду за здание выплачивала не Россия, а МИД Финляндии.

«Турку покупает бывшее генконсульство России. Городской совет принял решение единогласно вчера, в понедельник», - отметило издание.

Мэрия финского города запланировала снести бывшее генконсульство и построить на этом месте детский сад.

Ранее руководство Финляндии решило закрыть почти все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. На этот шаг финская сторона пошла из-за увеличившегося потока беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Сейчас на российско-финской границе работает только один КПП «Райа-Йоосеппи - Лотта».

Финляндия Россия
28 ноября 2023, 16:27
Еврокомиссия одобрила запрет на продажу алмазов из России
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Еврокомиссия одобрила предложение о запрете продажи алмазов из России. Об этом сообщило агентство France 24.

«Европейская комиссия приняла предложение, которое будет передано на одобрение государствам-членам, что ожидается в ближайшие дни, если 27 государств-членов проголосуют единогласно», - написали журналисты.

Агентство ознакомилось с копией документа, где указано, что запретят торговать алмазами, экспортируемыми или приходящими транзитом из России, а также российскими бриллиантами, ограненными и отполированными в третьих странах.

Запрет на «непромышленные природные и синтетические бриллианты» и ювелирные украшения с ними начнет действовать с 1 января 2024 года. Импорт российских бриллиантов, которые проходили огранку и полировку в третьих странах, будут запрещать поэтапно: с марта по сентябрь 2024 года. Согласно новым правилам, на территории стран ЕС разрешат оборот камней только с нероссийской маркировкой.

Европейский союз делает все для недопущения обхода антироссийских санкций, сюда попала алмазная отрасль. ЕС разрывает экономические связи с Россией, чтобы поддержать Украину. Однако Европа не готова отказаться от российских алмазов , урана и нефти.

Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции, которые готовит Евросоюз, позволят изымать у россиян недвижимость. Введенные ограничения поддержат изъятие финской арены Helsinki Hall у российских бизнесменов.

Санкции Евросоюз

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