Стало известно, сколько денег Абхазия нашла для бюджетников
Государственным служащим Абхазии выплатят зарплаты за прошедший ноябрь. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба, его процитировало РИА «Новости».
Средства выделят из федерального бюджета. Первыми деньги получат сотрудники оборонного ведомства республики, полицейские и работники других силовых структур. Всего на эти цели Абхазия направит 230 миллионов рублей. Выплаты заработных плат сотрудникам здравоохранения, образования и учреждений культуры в регионах обеспечат уже местные бюджеты. Власти Абхазии 6 декабря заявили о почти полной остановке финансирования с российской стороны. Из-за этого республика не может найти деньги в том числе и на оплату перетока электроэнергии из России. Руководство Абхазии направило запрос о предоставлении финансовой помощи в адрес главы российского правительства Мишустина. Пока республика ответа на этот запрос не получила.
Электричество на всей территории Абхазии пропало 11 декабря. В республике остановилась Ингурская ГЭС.