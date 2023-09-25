Стало известно, сколько человек въехали в Армению из Карабаха за последнее время

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«По состоянию на 06:00 (05:00 по московскому времени) в Армению из Нагорного Карабаха въехали 2906 человек. Данные регистрации по 2100 из них обобщены», - заявили там.

Представители правительства добавили, что из всех зарегистрировавшихся тысяча человек решила выбрать место жительства по своему усмотрению, еще 1100 помогли власти. Ранее представители Армении говорили, что по состоянию на ночь 25 сентября из Карабаха в республику приехали 1510 человек.

Азербайджан начал военную операцию в Карабахе 19 сентября и назвал свои действия «антитеррористическими мероприятиями локального характера». Армянская сторона посчитала это агрессией и подчеркнула, что ее подразделений в регионе нет.

Встреча представителей Азербайджана и карабахских армян прошла 21 сентября в Евлахе. На ней обсуждались планы по интеграции.