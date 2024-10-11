Стало известно, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием
Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять будущего главу Соединенных Штатов с победой на выборах. США — крайне недружественная страна, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Life.
Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять будущего главу Соединенных Штатов с победой на выборах. США - крайне недружественная страна, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Life.
«Вряд ли, они же крайне недружественное государство», - подчеркнул Песков.
Президентские выборы в США пройдут в начале ноября. Кандидатом от демократов выступает вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис. Республиканскую партию представляет бывший американский лидер, бизнесмен Дональд Трамп.
Кандидаты провели первые дебаты 10 сентября на телеканале ABC. Трамп отказался от новой встречи с Харрис. По его словам, голосование уже началось, а дебаты не изменят итогов.
Как напомнили «Известия» , недавно Харрис оскорбила Путина. Посольство России в США назвало ее хамство «досадой и бессилием правящих кругов в Вашингтоне». Диппредставительство отметило, что американские власти не способны нанести стране «стратегическое поражение», поэтому могут только оскорблять.