Стало известно, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием

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Россия готова к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Об этом на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде заявил глава государства Владимир Путин, его слова привел ТАСС.

Россия готова к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Об этом на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития» в Ашхабаде заявил глава государства Владимир Путин, его слова привел ТАСС.

Путин подчеркнул, что Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания миропорядка и выступает за максимально широкую международную дискуссию о взаимодействии в формирующемся новом многополярном мире.

«Вместе с единомышленниками, партнерами и друзьями по международным организациями, среди которых БРИКС, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Содружество Независимых Государств (СНГ), Россия участвует в обсуждении связанных вопросов», - сказал он.

Путин добавил, что на фоне глобальных изменений в современном мире востребованы принципы толерантности, равенства и уважения между нациями.

Российский лидер прибыл в Туркмению с рабочим визитом в ночь на четверг.