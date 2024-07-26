Стало известно, почему российские туристы боятся выходить из отелей в Турции

Он отметил, что с каждым годом в стране становится все жарче и жарче. Это уже привело к негативным последствиям в области туризма.

«На туризм серьезно повлияли самые важные месяцы июль и август. <…> Гости платили большие сборы и начинали страдать от температур. Отдых туристов может быть безрадостным днем и вечером. Из-за жары гость боится покидать отель <…> Гость начинает проводить время либо в холле, либо в своей комнате», - рассказал Саатчиоглу.

Он отметил, что если в ближайшие годы средняя температура воздуха в сезон отпусков не понизится, туристический сектор в государстве серьезно пострадает.

Ранее турецкие журналисты заявили о появлении сильного конкурента в борьбе за туристов из РФ. Им оказалась Грузия.