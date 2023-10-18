Стало известно, почему из больницы в Газе не эвакуировали людей заранее

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Эвакуировать пациентов было невозможно. Многие из них находились в критическом состоянии. Также не хватало машин скорой помощи и персонала, добавил Гриффитс.

«Когда больница подверглась удару, она была полностью работоспособна и действительно была переполнена пациентами, включая женщин и детей», - подчеркнул он.

Снаряд прилетел по больнице в секторе Газа вечером 17 октября. В результате атаки погибли и пострадали свыше 800 мирных жителей. Израиль и Палестина обвинили друг друга в нанесении удара.

Представитель Минздрава анклава сообщил, что к атаке причастна Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ опроверг эту информацию, заявив, что взрыв прогремел из-за «неудачных действий» палестинского радикального движения ХАМАС.

Власти Израиля передали другим государствам результаты своего расследования по атаке на больницу.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз осудить удар по мирному населению Газы.