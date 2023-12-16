Стало известно, перед кем в 2022 году увеличила долг Россия

В 2023 году у России был долг перед тремя странами: Индией, Южной Кореей и Францией. Задолженность перед индийским руководством составила 777 миллионов долларов, за год долг вырос на 25%.

Россия сократила долговые обязательства перед двумя другими странами: задолженность перед Южной Кореей уменьшилась на четверть (до 209,8 миллиона долларов), а перед Францией - в 1,8 раза (до 177,8 миллиона долларов).

По информации издания, держателям облигаций в 2023 году принадлежит примерно 21% российского внешнего долга. В 2022 году общая задолженность страны достигла 376,1 миллиарда долларов. Снижение госдолга оказалось рекордным - оно составило 20% за год.

Ранее Всемирный банк указал на растущую задолженность нескольких государств перед Россией. Белоруссия, Бангладеш и Индия не вернули стране почти 29 миллиардов долларов в 2022 году, указали в СМИ.