06 августа 2024, 02:18

Стало известно, откуда запустили ракеты по американской базе в Ираке

РИА «Новости»
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Американскую базу Айн аль-Асад в Ираке обстреляли ракетами из грузовика. Об этом РИА «Новости» рассказали в иракских службах безопасности.

«Базу Айн-аль-Асад обстреляли двумя ракетами, которые были запущены с грузовой машины», - отметил собеседник агентства.

По его данным, оба снаряда детонировали на окраине базы, поэтому никакого ущерба не причинили.

Ранее власти США извинились перед Ираком за удар по его территории. Речь идет о происшествии, случившемся 3 февраля. Штаты поразили более 80 целей, которые принадлежали КСИР и связанным с ними формированиям в Сирии и Ираке. Так американские силы отреагировали на удар по своей базе в Иордании.

США Ракеты Грузовики Ирак
06 августа 2024, 02:38
Президент Грузии удивился прекращению финансирования армии со стороны США
РИА «Новости»
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Реакция США на действия правящей партии «Грузинская мечта» были ожидаемы, но непонятно прекращение финансовой помощи грузинской армии и лаборатории Лугара. Об этом на пресс-конференции заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщил телеканал «Рустави 2».

«Строгое реагирование США было ожидаемым <…>. Не понимаю ограничение бюджета для нашей армии и не понимаю ограничение финансирование лаборатории Лугара, если это действительно так», - заявила Зурабишвили.

США приостановили выделение Грузии 95 миллионов долларов из-за «антидемократических» действий правительства страны, об этом в конце июля сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Действия и заявления властей Грузии по его мнению несовместимы с нормами членства в Евросоюзе и НАТО.

Грузия США Госдеп США Деньги
05 августа 2024, 20:22
Блинкен пригрозил Ирану разрывом отношений в случае атаки на Израиль
РИА «Новости»
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Если ожидаемая атака Ирана на Израиль будет настолько же масштабной, как в апреле, это может повлиять на дальнейшие отношения исламской страны с США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с содержанием телефонного разговора госсекретаря с главами МИД стран G7.

«Блинкен сказал своим коллегам, что если иранская атака по Израилю будет примерно такого же масштаба, как апрельская атака, то это может перекрыть все будущие взаимодействия между Ираном и Соединенными Штатами», - процитировала газета дипломата.

На селекторном совещании госсекретарь США предупредил министров о готовящемся ударе Ирана по Израилю в ответ на убийство политического лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Блинкен заявил, что «Хезболла» атакует в ближайшие 24–48 часов.

G7 США Израиль Отношения Иран
05 августа 2024, 16:14
«Ближневосточные скрепы». В США рассмотрят две стратегии помощи Израилю
Unsplash
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Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль начнется в течение 24 часов. В комментарии 360.ru политолог Сергей Маркелов предположил, какую тактику преследуют в США, и каким будет возможный конфликт.

По мнению эксперта, США, как всегда, выбрали две стратегии, которые не исключают друг друга. Согласно первой, они для вида пригрозят Израилю: «Атата, получите» - и на публику заявят, что он вправе сам принимать решения, а они их не поддерживают. Он отметил, что подобная тактика будет предназначаться для внутреннего потребителя, потому что в мире о поддержке США Израиля давно известно.

Согласно другой, США прямо поддержат Израиль.

«Мы все чаще используем слово прокси», - отметил эксперт.

По его словам, США не бросят Израиль, потому что это единственное зависимое от них государство на Ближнем Востоке.

«Ближневосточные скрепы США», - заявил Маркелов.

Кроме того, по его мнению, в Штатах могли сказать, что Израиль - их единственная поддержка в регионе.

«Арабам никому не верим, они все предатели, а вы настоящая наша поддержка», - описал он.

Отношения между Ираном и Израилем обострились после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести удар возмездия.

США Израиль
05 августа 2024, 15:15
Извержение вулкана Этна парализовало авиацию на Сицилии
Unsplash
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На Сицилии активизировался вулкан Этна. Он выбросил столб пепла высотой около 10 километров и заставил аэропорт Катании ограничить прием воздушных судов, сообщил RT.

С начала июля Этна выпускал горячий пепел и лаву несколько раз, но 4 августа произошел особенно сильный выброс. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил о «фонтане лавы», бьющем из вулкана. Облако пепла и дыма опустилось на близлежащие населенные пункты.

Из-за плохой видимости аэропорт Катании закрыл сектор B1 и сократил количество прибывающих рейсов до шести в час, сообщил журнал Airways. Даже после снятия ограничений администрация воздушной гавани предупредила пассажиров о высокой вероятности новых задержек.

Крупное извержение вулкана случилось в мае 2023 года.

Аэропорт Катании приостановил вылеты и перенаправил прибывающие суда на другие аэродромы.

Авиация Италия Вулканы Экология

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