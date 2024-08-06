Стало известно, откуда запустили ракеты по американской базе в Ираке

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль начнется в течение 24 часов. В комментарии 360.ru политолог Сергей Маркелов предположил, какую тактику преследуют в США, и каким будет возможный конфликт.

По мнению эксперта, США, как всегда, выбрали две стратегии, которые не исключают друг друга. Согласно первой, они для вида пригрозят Израилю: «Атата, получите» - и на публику заявят, что он вправе сам принимать решения, а они их не поддерживают. Он отметил, что подобная тактика будет предназначаться для внутреннего потребителя, потому что в мире о поддержке США Израиля давно известно.

Согласно другой, США прямо поддержат Израиль.

«Мы все чаще используем слово прокси», - отметил эксперт.

По его словам, США не бросят Израиль, потому что это единственное зависимое от них государство на Ближнем Востоке.

«Ближневосточные скрепы США», - заявил Маркелов.

Кроме того, по его мнению, в Штатах могли сказать, что Израиль - их единственная поддержка в регионе.

«Арабам никому не верим, они все предатели, а вы настоящая наша поддержка», - описал он.

Отношения между Ираном и Израилем обострились после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести удар возмездия.