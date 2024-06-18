«[Рютте] пообещал, что во время его пребывания на посту генсека НАТО Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности альянса в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов», - заявил автор статьи.

По информации издания, политик сделал это предложение премьер-министру Виктору Орбану в надежде занять высокий пост. Венгерские власти критиковали позицию Рютте по обязательному участию всех членов альянса в военных операциях за пределами НАТО.

Йенс Столтенберг заявлял о желании покинуть пост генсека. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил «Известиям» , что независимо от личности руководителя стратегия альянса останется прежней.