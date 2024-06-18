18 июня 2024, 11:32

Стало известно об условиях сделки потенциального генсека НАТО с Венгрией

РИА «Новости»
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал в случае вступления в должность генсека НАТО сделать исключение для Венгрии и не заставлять участвовать в операциях в поддержку Украины. О сделке сообщила газета Financial Times.

«[Рютте] пообещал, что во время его пребывания на посту генсека НАТО Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности альянса в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов», - заявил автор статьи.

По информации издания, политик сделал это предложение премьер-министру Виктору Орбану в надежде занять высокий пост. Венгерские власти критиковали позицию Рютте по обязательному участию всех членов альянса в военных операциях за пределами НАТО.

Йенс Столтенберг заявлял о желании покинуть пост генсека. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил «Известиям» , что независимо от личности руководителя стратегия альянса останется прежней.

Венгрия Международные отношения НАТО
18 июня 2024, 11:28
Путин подписал распоряжение о договоре по стратегическому партнерству с КНДР
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о договоре по стратегическому партнерству с КНДР. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о договоре по стратегическому партнерству с КНДР.

Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Во вторник, 18 июня, стартует визит Путина в КНДР. Он продлится два дня. Президент посетит страну по приглашению Ким Чен Ына.

Это уже второй визит российского лидера в Северную Корею за историю двусторонних отношений государств. Первый состоялся в 2000 году.

«Принять предложение МИД России <…> о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Корейской Народно-Демократической Республикой», - следует из текста распоряжения.

Там же оговаривается разрешение для российского МИД по внесению изменений в проект во время переговоров о подписании этого договора.

Также в документе указано, что договор о стратегическом партнерстве целесообразно подписать на высшем уровне.

КНДР Владимир Путин
18 июня 2024, 07:39
Россию и КНДР призвали объединиться и отразить любые угрозы
РИА «Новости»
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Объединив усилия, Россия и КНДР смогут ответить на любую угрозу и обеспечить своим народам мирное существование. Об этом заявила северокорейская газета «Нодон Синмун».

Жителям страны объявили о предстоящем визите российского президента Владимира Путина. Его приезд, по словам автора статьи, имеет большое значение для развития дружественных отношений между странами и их выхода на новый, более высокий уровень.

«Победы и достижения, достигнутые двумя странами, показывают, что, ценя и постоянно укрепляя традиции дружбы и единства, мы можем отразить любую агрессию и амбиции господства, и гарантировать мирную жизнь и развитие народов наших стран», - заявил журналист.

Враждебные силы, по словам журналиста, постоянно повышают уровень угроз и шантажа, пытаясь посягнуть на интересы национальной безопасности и развития России и КНДР. Автор статьи призвал народы и военных двух стран работать вместе, чтобы защитить суверенитет, обеспечить мир и безопасность в регионе.

Путин посетит КНДР 18 июня. Перед визитом в газете «Нодон синмун» опубликовали статью президента о ситуации на Украине и геополитических вызовах.

Северная Корея Международные отношения Россия КНДР Армия
18 июня 2024, 05:51
Просчет Зеленского в Швейцарии раскрыли на Западе
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой стран БРИКС. В итоге из-за этого ему придется пойти на уступки в конфликте с Россией, заявило издание Bloomberg.

«Эта мягкая поддержка [России странами БРИКС] может надавить на Зеленского и вынудить его пойти на уступки», - отметили авторы статьи.

Они добавили, что государства за пределами Запада уже неоднократно говорили о бессмысленности форумов без участия России. Несмотря на ожидания украинских властей, РФ все еще не находится в изоляции и обладает широкой поддержкой за пределами стран Запада. При этом союзники Украины оказались больше вовлечены в собственные проблемы и не посвятили саммиту в Швейцарии все свое внимание.

В публикации напомнили, что президент США Джо Байден не стал приезжать на конференцию по Украине, а лидер Франции и канцлер Германии уехали с саммита досрочно.

Северная Корея Международные отношения Россия КНДР Армия
18 июня 2024, 05:12
Сотрудница McDonald’s открыла стрельбу по людям в США
Unsplash
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Сотрудница McDonald’s устроила стрельбу из-за спора с одним из посетителей ресторана быстрого питания. Девушку уже задержали, сообщил телеканал Fox News.

По информации журналистов, все произошло в ночь на пятницу, 14 июня, в городе Лейкленд, штат Флорида. Там Чессиди Гарднер поспорила с одним из гостей заведения, который хотел сделать заказ через окошко для автомобилей. В какой-то момент 22-летняя девушка бросила в уходящих посетителей напиток.

«Двое клиентов вышли из машины и открыли окно, чтобы бросить напитки в Гарднер в ответ. К тому времени, сотрудница уже вооружилась пистолетом», - заявили в полиции.

Девушка вышла с оружием на улицу, где начала стрелять по автомобилю. Согласно данным правоохранителей, она попала по обидчикам как минимум один раз. Гарднер обвинили в нападении и арестовали.

Сотрудница McDonald’s устроила стрельбу из-за спора с одним из посетителей ресторана быстрого питания. Девушку уже задержали, сообщил телеканал Fox News.

США Стрельба Оружие

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