Стало известно о застрявших в Египте российских туристах

Рейс авиакомпании Air Cairo SM903 с российскими путешественниками на борту не смог вылететь из Шарм-эль-Шейха, потому что борт посчитали аффилированным с Southwind. На этом рейсе находятся пассажиры PEGAS Touristik и Coral Travel, туристов разместили в гостиницах и обеспечили питанием.

«Ждем от авиакомпании информацию о новом времена вылета, туристов своевременно проинформируют», - заявили в Ассоциации.

По данным РБК , российские туристы в 08:00 утра вылетели в Москву. Задержка рейса составила чуть более 11 часов.

Два источника также рассказали АТОР, что на рейсы из Турции эта ситуация никак не повлияет. Вероятно, полеты будут длиться чуть дольше из-за облета воздушного пространства ЕС с востока.

Ранее стало известно, что часть следующих из России в Египет рейсов полетят через Анталью по техническим причинам.