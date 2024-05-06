Стало известно о задержании в России американского военного

По данным телеканала, гражданин США прибыл в Россию по собственной инициативе из Южной Кореи, а не по служебным делам.

«Военнослужащего задержали в минувшие выходные. Его обвиняют в воровстве у женщины, но неясно, насколько эти обвинения соответствуют действительности», - указали журналисты.

В феврале пара дипломатов из стран НАТО специально притворилась влюбленными , чтобы проникнуть в город Северодвинск в Архангельской области. Португальца и француженку остановили на въезде в Северодвинск, являющийся городом особого военного назначения, для проверки документов.