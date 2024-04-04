Стало известно о возможном сокращении крупнейшего в России проекта по СПГ

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«Новатэк» рассчитывал открыть вторую линию уже в 2024 году, а до 2026 года запустить и третью. Производство СПГ планировалось нарастить до 19,8 миллиона тонн СПГ и 1,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата в год.

По информации издания, сейчас компания обсуждает возможность использования оборудования для третьей линии на заводе по производству СПГ в Мурманске.

США включили проект «Арктик СПГ-2» в санкционные списки в ноябре 2023 года.

Ранее предположение о приостановке строительства третьей линии проекта высказал глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне. По его словам, вторую линию все-таки запустят, несмотря на возникшие трудности.