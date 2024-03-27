27 марта 2024, 13:58

Стало известно о проблемах с оплатой российской нефти в дружественных странах

РИА «Новости»
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Банки Турции, ОАЭ и Китая задерживают проведение оплаты или отказывают в транзакциях за поставки российской нефти, опасаясь попасть под вторичные санкции. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации источника, таким образом США намерены добиться сокращения потока средств без остановки мировых энергетических потоков.

Китайские Bank of China и ICBC, турецкие Vakifbank и Ziraat, а также эмиратский Mashreq bank задерживают исполнение платежей на недели. Банки просят клиентов в письменной форме подтвердить, что в сделку не вовлечено ни одно юридическое или физическое лицо из санкционного списка США, либо оно не является конечным бенефициаром платежа.

Ранее стало известно, что несколько крупных китайских банков из-за ужесточения санкций перестали принимать российские платежи даже в юанях. Похожие проблемы зафиксировали и в турецких кредитных организациях.

Банки Санкции Нефть
27 марта 2024, 13:12
Президент Мали в разговоре с Путиным осудил теракт в Crocus City Hall
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Президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с главой переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Гойта осудил теракт в Crocus City Hall и выразил глубокие соболезнования россиянам, указали в сообщении. Он также выразил признательность России за безвозмездные поставки пшеницы, удобрений и топлива.

В ходе разговора стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению российско-малийских связей в различных сферах, включая энергетику, сельское хозяйство, горнодобывающий сектор. Путин и Гойта обменялись мнениями об обстановке в Сахаро-Сахельском регионе.

Россия и Мали усилят практическое взаимодействие по борьбе с терроризмом, подытожили в пресс-службе.

Ранее в Госдуме наградили подростков, которые помогали выводить людей из здания Crocus City Hall во время теракта.

Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 11:19
После гибели пятого спецназовца в Польше остановили все военные учения
РИА «Новости»
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После гибели военнослужащего войск специального назначения на занятиях по горной подготовке в Татрах, в Польше приостановили все военные учения. Приказ об этом издало Минобороны страны, сообщил ТАСС.

В коммюнике министерства указали, что остановят все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники. Там же отметили, что ведомство приступило к проверке обстоятельств гибели спецназовца.

Вместе с тем приказ о приостановке учений не затронет «действия, проводимые структурами», которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства. Также это не относится к обучению украинских солдат.

Гибель военного в Татрах стала уже пятым смертельным случаем на проводящихся в этом месяце учениях.

Польша
27 марта 2024, 09:23
Обама предпочел Байдену Клинтон, чем рассердил его помощников
РИА «Новости»
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Помощник президента США Джо Байдена на условиях анонимности рассказал The New York Times, что он и его коллеги были недовольны тем, что Барак Обама перед выборами в 2016 году предпочел поддержать Хиллари Клинтон, а не Байдена. На тот момент Обама посчитал, что у Клинтон шансы на победу выше.

Помощник президента США Джо Байдена на условиях анонимности рассказал The New York Times , что он и его коллеги были недовольны тем, что Барак Обама перед выборами в 2016 году предпочел поддержать Хиллари Клинтон, а не Байдена. На тот момент Обама посчитал, что у Клинтон шансы на победу выше.

Однако он просчитался - победу одержал республиканец Дональд Трамп.

«Это решение породило недоверие и стойкое негодование среди некоторых помощников Байдена», - отметил источник, который до сих пор работает в Белом доме.

Собеседник выразил уверенность, что в 2016 году Байден мог обойти Трампа, но ставку сделали не на того человека.

Даже в 2019 году Обама публично не поддерживал Байдена до тех пор, пока он не стал единственным кандидатом от демократов.

Ранее пресс-секретаря Белого дома оскорбил вопрос журналиста об умственных способностях Байдена.

США Джо Байден Выборы
27 марта 2024, 09:22
Россия резко ответила на заявление Запада о подрыве «Северных потоков»
РИА «Новости»
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Подрыв «Северных потоков» — это теракт, а не диверсия, как  пытается преподнести Запад. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсант».

«Это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести нам Запад», - подчеркнул он.

По его словам, власти Швеции не обеспечили эффективное расследование и не привлекли виновных к ответственности. Тем самым они грубо нарушили одну из конвенций ООН. Краснов подчеркнул, что все прекрасно знают, кто стоит за подрывом «Северных потоков». Но российские «партнеры» выворачиваются наизнанку, чтобы скрыть обстоятельства случившегося на трубопроводах.

Краснов уточнил, что Россия отправила 15 запросов о правовой помощи с осени 2022 года в Германию, Данию, Финляндию, Швейцарию и Швецию. Но формальный ответ поступил только от датских властей.

Все это говорит о том, что страны не проводили реальное расследование подрывов, отметил Краснов. Запад боится не только раскрыть виновных, «следы которых, бесспорно, ведут за океан», но и получить иск на возмещение ущерба от разрушения инфраструктуры, резюмировал он.

Подрыв «Северных потоков» - это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести Запад. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсант».

Германия Швеция Россия Запад ООН Северный поток

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