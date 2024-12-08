Стало известно о попытках Асада договориться с мятежниками

По информации источника, 7 декабря в Дохе прошли переговоры об отставке Башара Асада и его перелете в Россию. Предполагалось, что боевые действия в Сирии должны были прекратиться после передачи власти, власть - перейти к переходному правительству, а затем к мятежникам.

Основной правящей силой в республике могла стать не исламистская «Хайят Тахрир аш-Шам»*, а протурецкая «Сирийская национальная армия». Однако реализовать план на переговорах не удалось, местоположение Асада в данный момент неизвестно.

Ранее западные СМИ допустили, что Асад мог погибнуть в результате крушения самолета Ил-76 в районе города Хомс. В воскресенье сирийские боевики взяли под свой контроль столицу страны - Дамаск.

*«Хайят Тахрир аш-Шам», ХТШ - террористическая группировка, запрещена в России.