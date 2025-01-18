Стало известно о погибших из-за энергокризиса в Приднестровье

С 1 января восемь человек отравились продуктами горения при эксплуатации печей, из них двое скончались. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 12 человек, из которых один умер.

Только за минувшие сутки горячая линия приняла 674 звонка, среди которых 411 - по поводу отсутствия электричества и 96 - по поводу обеспечения дровами. В пункты временного размещения и обогрева обратились 12 человек из 180 с начала года.

Энергокризис возник после того, как «Газпром» остановил поставки из-за долгов Молдавии и нарушений контракта. В ПМР встали промышленные предприятия и ввели другие меры экономии, сообщил Sputnik. Россия пообещала снабдить республику газом в виде гуманитарной помощи.