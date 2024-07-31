Стало известно о подготовке обмена заключенными между Россией и США

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По данным телеканала, в рамках обмена Словения передаст РФ двух граждан - Артема и Анну Дульцевых, осужденных по делу о шпионаже. Они находятся под стражей с 5 декабря 2022 года.

Так, в Россию могут вернуть Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии за убийство полевого командира Зелимхана Хангошвили.

В обмене также участвует журналист Wall Street Journal Эван Гершкович , который получил 16 лет тюрьмы по делу о шпионаже. Своей вины он не признал.

На приговор журналисту президент США Джо Байден заявил, что не откажется от попыток освобождения Гершковича.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил, что российская сторона подавала США сигналы по обмену заключенными.