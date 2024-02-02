Стало известно о планах британского короля досрочно покинуть пост

Израиль предложил палестинцам длительное перемирие и теперь ждет решения ХАМАС. Мирная инициатива стала результатом выволочки из Вашингтона: ближневосточная война портит реноме американским хозяевам. Проявить непокорность израильские власти не могут, ведь они, как и Украина, полностью зависимы от военной и финансовой помощи Соединенных Штатов.

Мир зависит от США Политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников напомнил в разговоре с «360», что главным дирижером вооруженного противостояния на Ближнем Востоке выступают Соединенные Штаты.

Сейчас затягивание конфликта невыгодно администрации американского президента Джо Байдена.

Палестина не доверяет Израилю Похоже, израильские власти не слишком хотят афишировать даже намеки на возможное временное перемирие - слишком уж бескомпромиссные заявления позволили себе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его окружение. Армию призывают не считаются с жертвами, будь они соотечественники или палестинцы.

Несколько дней назад бойцы израильского спецназа под видом врачей и пациентов проникли в больницу Ибн Сина палестинского города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Добравшись до третьего этажа, штурмовая группа перестреляла трех палестинских бойцов, которые находились в лечебнице.

Израильское руководство заявило, что больницу использовали как место для хранения оружия и подготовки терактов. В ответ Минздрав Палестины назвал эту операцию преступлением и потребовал вмешательства международных правозащитных организации и Всемирную организацию здравоохранения.

Дальнейшая судьба сектора Газа зависит от прямых переговоров Израиля и Палестины, но их пока не было, добавил Солонников.

Возможно, после перемирия, если оно состоится, боевые действия снова начнутся и продолжатся если не до бесконечности, то как минимум до новых выборов в кнессет - израильский парламент.

Перемирие Израиля и ХАМАС Представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Израиль готов к временному прекращению огня в секторе Газа. Предполагается, что перемирие продлится 40 дней, в этот промежуток палестинцы освободят более 100 заложников, а также передадут тела погибших израильтян, сообщил телеканал Al Jazeera.

Однако советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал РБК , что Катар не уведомлял Израиль о возможном перемирии и у израильских властей нет об этом никакой информации. Также известно, что ХАМАС также не давали своего официального согласия на остановку боевых действий.

Между тем Джон Кирби, представитель Пентагона, заявил, что президент США Джо Байден уверен: пауза в боевых действиях позволит освободить заложников и доставить больше гуманитарной помощи в Газу. Американская сторона назвала перемирие единственным путем, который может остановить конфликт в секторе Газа.

По словам политтехнолога, если предложение о перемирии и правда озвучили, ХАМАС медлит с ответом лишь потому, что они еще не договорились с израильтянами о принципах обмена: как и кого вернут, в каком количестве и последовательности. Как только эти нюансы будут согласованы, наступит перемирие.