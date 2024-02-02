02 февраля 2024, 18:34

Стало известно о планах британского короля досрочно покинуть пост

Global Look Press
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Король Великобритании Карл III планирует отречься от престола досрочно. Об этом сообщила газета The New York Post.

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл рассказал изданию, что Карл III покинет престол в течение ближайшего десятилетия. По его словам, у короля уже есть специальный план, по которому бразды правления перейдут его сыну, принцу Уильяму.

«Король будет точно знает, что делать, вырвет страницу из книги принца Филиппа и скажет: „Я сделал достаточно“. Он будет заниматься тем, чем захочет. Я думаю, что в стране появятся молодые король и королева», - предположил Баррелл.

В конце января стало известно, что король Великобритании Карл III будет восстанавливаться после плановой операции в связи с увеличенной простатой около одного месяца. В этот период монарх не станет участвовать в официальных встречах и других мероприятиях.

Великобритания Королевская семья Британии Карл III
02 февраля 2024, 18:54
Пропавшая девять лет назад россиянка нашлась среди боевиков ИГ
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Поиски пропавшей без вести в 2015 году Марии Ершовой из города Кириши Ленинградской области завершились. Девушку нашли в числе боевиков базирующейся в Сирии ячейки «Исламского государства*. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Авторы уточнили, что девушка пропала без вести почти 10 лет назад. В 2015 году она тайно выехала из России и поехала в Сирию, где присоединилась к радикальной группировке.

Сначала она занималась только бытовыми вопросами, помогая террористами с готовкой, уборкой, стиркой и другими делами, но спустя некоторое время она прошла обучение и стала полноценной боевой единицей группы, владеющей многими видами оружия В России против нее завели уголовное дело за участие в деятельности международной террористической организации. В случае возвращения домой ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Боевики «Исламского государства»* часто занимались вербовкой девушек, знакомясь с ними через интернет. Одной из них стала вышедшая на свободу по условно-досрочному освобождению бывшая студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова.

Девушку задержали на турецко-сирийской границе в 2015 году при попытку примкнуть к «Исламскому государству»*. За приготовление к участию в террористической организации российский суд приговорил Караулову к 4,5 года лишения свободы. Но она освободилась раньше.

В комментариях журналистам после своего освобождения она рассказала, что со своим вербовщиком познакомилась в социальных сетях и вела с ним долгие беседы.

По словам Карауловой она начала даже испытывать некие чувства к этому человеку, которые назвала «нездоровой привязанностью».

*ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Уголовное дело Сирия Россия Боевики
02 февраля 2024, 17:46
Полтора месяца тишины. Что будет после перемирия Израиля и ХАМАС?
Global Look Press
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Израиль предложил палестинцам длительное перемирие и теперь ждет решения ХАМАС. Мирная инициатива стала результатом выволочки из Вашингтона: ближневосточная война портит реноме американским хозяевам. Проявить непокорность израильские власти не могут, ведь они, как и Украина, полностью зависимы от военной и финансовой помощи Соединенных Штатов.

Мир зависит от США Политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников напомнил в разговоре с «360», что главным дирижером вооруженного противостояния на Ближнем Востоке выступают Соединенные Штаты.

Сейчас затягивание конфликта невыгодно администрации американского президента Джо Байдена.

Палестина не доверяет Израилю Похоже, израильские власти не слишком хотят афишировать даже намеки на возможное временное перемирие - слишком уж бескомпромиссные заявления позволили себе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его окружение. Армию призывают не считаются с жертвами, будь они соотечественники или палестинцы.

Несколько дней назад бойцы израильского спецназа под видом врачей и пациентов проникли в больницу Ибн Сина палестинского города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Добравшись до третьего этажа, штурмовая группа перестреляла трех палестинских бойцов, которые находились в лечебнице.

Израильское руководство заявило, что больницу использовали как место для хранения оружия и подготовки терактов. В ответ Минздрав Палестины назвал эту операцию преступлением и потребовал вмешательства международных правозащитных организации и Всемирную организацию здравоохранения.

Дальнейшая судьба сектора Газа зависит от прямых переговоров Израиля и Палестины, но их пока не было, добавил Солонников.

Возможно, после перемирия, если оно состоится, боевые действия снова начнутся и продолжатся если не до бесконечности, то как минимум до новых выборов в кнессет - израильский парламент.

Перемирие Израиля и ХАМАС Представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Израиль готов к временному прекращению огня в секторе Газа. Предполагается, что перемирие продлится 40 дней, в этот промежуток палестинцы освободят более 100 заложников, а также передадут тела погибших израильтян, сообщил телеканал Al Jazeera.

Однако советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал РБК , что Катар не уведомлял Израиль о возможном перемирии и у израильских властей нет об этом никакой информации. Также известно, что ХАМАС также не давали своего официального согласия на остановку боевых действий.

Между тем Джон Кирби, представитель Пентагона, заявил, что президент США Джо Байден уверен: пауза в боевых действиях позволит освободить заложников и доставить больше гуманитарной помощи в Газу. Американская сторона назвала перемирие единственным путем, который может остановить конфликт в секторе Газа.

По словам политтехнолога, если предложение о перемирии и правда озвучили, ХАМАС медлит с ответом лишь потому, что они еще не договорились с израильтянами о принципах обмена: как и кого вернут, в каком количестве и последовательности. Как только эти нюансы будут согласованы, наступит перемирие.

США Израиль Войны Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 февраля 2024, 17:40
ЕС решил поддержать «Би-2»
РИА «Новости»
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Европейские власти стараются не только выразить солидарность с российскими оппозиционерам, но и оказать им практическую поддержку. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге, комментируя ситуацию с музыкантами «Би-2» в Таиланде.

«ЕС солидарен с этими людьми, <…> но, конечно, я не буду указывать детали по конкретным людям или организациям», - подчеркнул Стано.

Власти Израиля добились освобождения участников «Би-2», которых задержали в Таиланде за выступление без разрешения властей. Их депортировали в Израиль.

В МИД России заявили, что «Би-2» отказались общаться с консулами , никаких обращения в дипмиссию не поступало.

Адвокат Дмитрий Аграновский отмечал, что менеджмент музыкантов раздул антироссийский скандал на пустом месте. При этом он выразил удивление, почему в «Би-2» считают небезопасным возвращение в Россию.

Израиль Таиланд Евросоюз
02 февраля 2024, 15:42
Молдавия допустила возвращение к закупкам газа у «Газпрома» для внутренних нужд
РИА «Новости»
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Власти Молдавии при закупке газа ориентируются прежде всего на цену, которую предлагает продавец. Если предложение «Газпрома» окажется выгоднее, то республика вернется к работе с российским поставщиком. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

Он заявил, что в 2023 году страна закупила газ для внутреннего потребления на бирже. Это позволило сэкономить около 60 миллионов евро.

«Если цена будет лучше, тогда можем закупить у „Газпрома“. Такой сценарий не исключен. Я не говорю, что мы так сделаем, но и не исключаю. Но если цена на бирже будет выгоднее, тогда зачем переплачивать?» - задался вопросом Парликов.

Министр добавил, что никакой политики в решении властей об отказе покупать энергоноситель у «Газпрома» нет. Республика не вводила никаких санкций.

В минувшую среду, 31 января, власти Молдавии отменили действующий в стране с октября 2021 года режим чрезвычайного положения, введенный из-за отсутствия нового договора о поставках газа с «Газпромом». Тогда национальный оператор из-за накопленных долгов перед российским поставщиком не смог продлить действующее соглашение.

В ходе переговоров стороны заключили новый договор на пять лет с условием проведения аудита и создания плана расчета по долгам. Но формула цены нового соглашения оказалась для республики невыгодной. Поэтому с декабря 2022 года весь поступающий от «Газпрома» энергоноситель отправляет на расположенную в Приднестровье ГРЭС, которая покрывает до 80% потребностей страны в электроэнергии. Для газообеспечения Молдавия делала закупки на бирже.

Власти Молдавии при закупке газа ориентируются прежде всего на цену, которую предлагает продавец. Если предложение «Газпрома» окажется выгоднее, то республика вернется к работе с российским поставщиком. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

Газ Молдавия Газпром

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