Стало известно о контактах с двумя пассажирами вертолета Раиси

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«Несколько раз мы устанавливали связь с двумя людьми, находившимися в вертолете. Представляется, что это несерьезный инцидент», - отметил он.

Вооруженные силы Ирана подключились к поискам рухнувшего вертолета, где находился Раиси. Сразу после авиакатастрофы на место отправили бригады скорой помощи.

Иранский лидер возвращался с церемонии открытия плотин на реке Аракс. Там присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вертолет Раиси мог совершить жесткую посадку из-за плохих погодных условий.