Стало известно о контактах с двумя пассажирами вертолета Раиси
С двумя пассажирами вертолета иранского лидера Ибрахима Раиси удалось установить контакт. Об этом сообщил вице-президент исламской республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури, чьи слова привело агентство IRNA.
«Несколько раз мы устанавливали связь с двумя людьми, находившимися в вертолете. Представляется, что это несерьезный инцидент», - отметил он.
Вооруженные силы Ирана подключились к поискам рухнувшего вертолета, где находился Раиси. Сразу после авиакатастрофы на место отправили бригады скорой помощи.
Иранский лидер возвращался с церемонии открытия плотин на реке Аракс. Там присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вертолет Раиси мог совершить жесткую посадку из-за плохих погодных условий.