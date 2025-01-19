19 января 2025, 01:24

Стало известно о готовящейся ночной переброске британских военных в Румынию

РИА «Новости»
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В Румынии пройдут учения Steadfast Dart 2025. Британские военные доберутся до места маневров транзитом через Чехию. Движение колонн из 300 человек и 100 единиц техники пройдет по ночам, сообщил издание České noviny.

Международные учения по проверке оперативного развертывания и укреплению элементов Союзных сил быстрого реагирования пройдут в юго-восточном регионе НАТО, то есть Румынии и Болгарии. Британские военные выдвинулись из мест дислокации 15 января. Сначала они прибыли в район Раковник на западе Чехии, чтобы разместить там главный командный пункт, а в ночь на 19 января они начнут движение вглубь страны.

К 26 января группировка из 300 солдат с 100 единицами техники должна достичь румынской земли, передвигаясь только в ночное время и ранние утренние часы. Они сделают привал в Ранчиржове - расставят палатки, дозаправятся и отремонтируют технику. В обратный путь подразделения выдвинутся в марте.

В общей сложности в учениях Steadfast Dart 2025 примут участие 10 тысяч военных из 10 стран НАТО. Они отработают военные операции в радиусе тысячи километров.

В Румынии пройдут учения Steadfast Dart 2025. Британские военные доберутся до места маневров транзитом через Чехию. Движение колонн из 300 человек и 100 единиц техники пройдет по ночам, сообщил издание České noviny.

Чехия Военные учения Военные НАТО Румыния
18 января 2025, 23:55
Трамп может выслать из США принца Гарри за ложь
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Британского принца Гарри могут депортировать из США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом представитель аналитического центра Heritage Foundation Найл Гардинер заявил изданию Daily Express.

В 2023 году центр обратился в суд с просьбой предоставить доступ к иммиграционным документам принца Гарри, чтобы изучить законно ли он получил разрешение на пребывание в США после своего признания в употреблении наркотиков.

Министерство внутренней безопасности США не стали подтверждать или опровергать наличие записей о возможном незаконном въезде герцога Сассекского. Позже Трамп обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в «защите Гарри».

«Президент Трамп заявлял в прошлом, что примет соответствующие меры, если Гарри солгал в своем заявлении… Я думаю, Гарри был бы депортирован из Соединенных Штатов очень быстро», - подчеркнул Гардинер, Аналитик предположил, что Трамп распорядится опубликовать записи в ближайшие месяцы.

В своих мемуарах принц Гарри написал, что употреблял кокаин.

После этого его призвал принести публичные извинения.

США Наркотики Суд Принц Гарри Дональд Трамп Джо Байден
18 января 2025, 23:50
Тысячи американцев вышли на протест против Трампа в центре Вашингтона
Freepik
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Тысячи протестующих против политики избранного президента США Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как заявил корреспондент агентства, находящийся на одной из площадок сбора демонстрантов, участники мероприятия держал в руках антивоенные плакаты и баннеры с надписями «Свободу Палестине», «Планета выше Пентагона» и «Остановите Трампа».

Там же собрались торговцы, продающие значки. Кроме того, несколько демонстрантов соорудили макет танка с надписью «танк мира».

Полицейские не вмешиваются в происходящее, так как мероприятие проходит мирно. Большая часть протестующих - женщины, сообщило агентство Reuters.

Активисты протестуют против политики Трампа, опасаясь, что она будет угрожать их конституционным правам. Организаторы акции прогнозировали, что в мероприятии примут участие 50 тысяч человек, а местная полиция ожидала около 25 тысяч. Кроме того, по всей стране запланировано более 300 других маршей.

На церемонии инаугурации Трампа не будет присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отменивший запланированную поездку в США без объяснения причин, сообщило радио Kp.ru.

Ранее газета The Washington Post написала, что Трамп подвел американцев , решив перенести церемонию инаугурации с улицы в ротонду Капитолия.

США Пентагон Вашингтон Протесты Дональд Трамп Палестина
18 января 2025, 22:14
Детская писательница в США устроила для приемных детей дом ужасов
РИА «Новости»
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Автор детской книги «Настоящий друг» Дженнифер Вулфталь и ее муж, инженер компании Lockheed Martin Джозеф получили от 10 до 12 лет тюрьмы за издевательства на тремя приемными детьми. Они установили в своем доме строгие правила, били и недокармливали подопечных, сообщила газета The New York Post.

Об издевательствах стало известно в 2021 году после того, как восьмилетняя приемная дочь четы попала в больницу в бессознательном состоянии. У нее отказали органы, на затылке виднелся опухший синяк, на губе - порванная рана, а во рту не хватало одного зуба. Врачи пришли к выводу, что девочка не могла получить эти травмы от падения, и передали информацию в полицию.

Правоохранители и органы опеки наведались к Вулфталям. То, что они увидели, американские СМИ окрестили домом ужасов. Двое других приемных детей пары девяти и 11 лет сильно недоедали и имели синяки. Супруги развесили правила поведения на 1100 письменных абзацев, некоторые из которых звучали странно. Например, детям запретили двигаться без разрешения и внушили, что их тела не принадлежат им.

В результате детей отдали другой приемной семье, а супругов арестовали. Они признали свою вину. Дженнифер получила 12 лет тюрьмы, ее муж - 10 лет. Несмотря на скандал, книга женщины осталась в продаже.

В Адыгее трехлетняя девочка умерла от издевательств со стороны родителей. За два месяца до этого они забрали ее из детдома, куда отдали сразу после рождения.

США Уголовное дело Дети
18 января 2025, 21:36
Бастрыкин поручил проверить слова австрийского политика о России
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания австрийского политика о России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В медиапространстве распространена информация о высказывании австрийского политика, призвавшего к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», - уточнили в СК.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России провести процессуальную проверку и предоставить правовую оценку озвученным высказываниям.

Заявлениями поделился внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I и депутат австрийского парламента Карл фон Габсбург, сообщил «Царьград». Австриец назвал Россию «классической колониальной империей».

Ранее Бастрыкин поручил проверить высказывания украинца Назара Приходько , призывающего убивать русских. Также он обвинил Россию в гибели экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.

СК РФ Россия Следственный комитет России

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