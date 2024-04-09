Стало известно о двух запланированных встречах Путина и Си Цзиньпина

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Российский министр находится с официальным визитом в Китае. Он встретился с коллегой Ван И. По итогам переговоров Лавров сообщил о предстоящих контактах лидеров двух стран.

По словам главы МИД, Путин и Си Цзиньпин встретятся в Астане в июне. Там будет проходить саммит ШОС. А в октябре возможны еще одни переговоры - на полях саммита БРИКС в Казани.

«Будут наверняка и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога», - заявил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Лавров поехал в Китай, чтобы обсудить «горячие темы».