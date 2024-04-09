Стало известно о двух запланированных встречах Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин планируют провести переговоры на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Российский министр находится с официальным визитом в Китае. Он встретился с коллегой Ван И. По итогам переговоров Лавров сообщил о предстоящих контактах лидеров двух стран.
По словам главы МИД, Путин и Си Цзиньпин встретятся в Астане в июне. Там будет проходить саммит ШОС. А в октябре возможны еще одни переговоры - на полях саммита БРИКС в Казани.
«Будут наверняка и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога», - заявил Лавров.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Лавров поехал в Китай, чтобы обсудить «горячие темы».