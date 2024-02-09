09 февраля 2024, 13:07

Стало известно нацистское прошлое деда главы МИД Германии Бербок

Читайте нас в: Google Новости

Дедушка министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по имени Вальдемар служил офицером в вермахте и был убежденным нацистом. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

В издании отметили, что глава внешнеполитического ведомства якобы не знала, что ее родственник был «пламенным» нацистом, хотя упоминала о его службе в рядах вермахта.

«Когда Анналена Бербок упоминала в своих речах своего деда, знала ли она, что он был не только офицером в возрасте около 30 лет, но и, возможно, убежденным национал-социалистом в душе?» - задались вопросом журналисты.

По данным газеты, родственник главы немецкого МИД являлся специалистом в области ПВО и «был полностью на стороне национал-социализма». В издании добавили, что дед Бербок поддерживал режим, а в 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги».

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание , что на Западе еще есть люди с нацистской идеологией. Он напомнил о чествовании нациста в парламенте Канады и замалчивании этой новости в европейских странах.

Германия Скандалы Военные
09 февраля 2024, 12:35
Интервью Путина Карлсону не подразумевало реакции по дипканалам — Кремль
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не подразумевает какой-то реакции по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Журналисты спросили официального представителя Кремля о том, была ли какая-то реакция со стороны администрации западных лидеров по дипломатическим каналам, либо попытки выйти на контакт с Путиным перед публикацией интервью и с момента его выпуска.

«Тут я не совсем понимаю ваш вопрос, никаких официальных контактов не было», - подчеркнул Песков.

За последние несколько дней Кремль получил десятки запросов от крупнейших иностранных СМИ об интервью с Путиным. Все заявки будут иметь ввиду на будущее, сообщил пресс-секретарь президента.

Такер Карлсон обнародовал интервью с Владимиром Путиным на своем сайте, в социальной сети Х и на YouTube. Ролик набрал десятки миллионов просмотров. По словам Пескова, американский журналист не согласовывал заранее вопросы для беседы с главой государства.

Кремль Дмитрий Песков Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 11:47
«Мы переусердствовали». Маск согласился с тем, что США использовали доллар как оружие
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Американский миллиардер Илон Маск согласился с тезисом президента России Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты используют доллар как оружие. Маск сделал пост в соцсети Х, комментируя отрывок из интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие. Это был глупый шаг», - констатировал бизнесмен.

Отвечая на вопрос Карлсона, исчезнет ли доллар как резервная валюта, Владимир Путин ответил, что его использование как «инструмента внешнеполитической борьбы» стало одной из грубейших стратегических ошибок политического руководства США. Он добавил, что доллар - основа основ могущества Соединенных Штатов.

Кстати, в интервью Путин говорил и о Маске - отметил, что того «невозможно остановить» на пути к развитию искусственного интеллекта и инновационных технологий и нужно «искать способы с ним договариваться». Президент России назвал Илона Маска умным человеком.

США Доллары США Илон Маск Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 11:46
Решение Байдена ограничить поставки газа связали с Рокфеллерами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден решил прекратить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из-за давления со стороны одной из богатейших семей — Рокфеллеров, а также Майкла Блумберга. Об этом заявила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Авторы статьи заверили, что кампанию главы Белого дома спонсировали именно Рокфеллеры и Блумберг. Работу вели последние четыре года. Кампанию нацелили на поддержку лидеров общественного мнения, выступающих против новых инициатив в области ископаемого топлива. Участники выдвигали свои требования к правительству США, уточнили авторы.

При этом другие сотрудники администрации утверждают, что публичная критика была единственной причиной по запрету экспорта СПГ. Байден якобы принял окончательное решение на фоне последних исследований о выбросах на объектах сжиженного природного газа и желании понять, какое влияние оказывают его поставки на национальную безопасность и американскую экономику.

По данным РИА «Новости» , Соединенные Штаты заработали почти 67 миллиардов евро на поставках СПГ с февраля 2022 года. Если не учитывать антироссийские санкции, выручка газовых компаний США сократилась бы на 52,2 миллиарда евро.

Президент США Джо Байден решил прекратить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из-за давления со стороны одной из богатейших семей - Рокфеллеров, а также Майкла Блумберга. Об этом заявила газета The Wall Street Journal , ссылаясь на источники.

США Экспорт Газ Джо Байден
09 февраля 2024, 11:45
Интервью Карлсона с Путиным познакомит Запад с русской душой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Большая часть жителей стран Запада стремятся узнать правду, и интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным познакомит аудиторию с взглядом России на мировую политику. Об этом «Известиям» заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он выразил мнение, что Путин проделал очень хорошую работу и познакомил граждан стран Запада с «важностью русской истории и тонкостями русской души». По его словам, глава государства дал всем желающим возможность познакомиться с контекстом, в котором действует Россия.

Экс-разведчик добавил, что интервью вызовет волну критики в адрес Такера Карлсона.

«Но я думаю, что подавляющее большинство людей жаждет знаний, и это интервью дало им бесценную информацию», - заключил Риттер.

Ранее политолог Богдан Безпалько назвал интервью Карлсона с Путиным началом прорыва западной информационной блокады. Глава государства в беседе с журналистом попытался показать миру, что Россия не является такой «страшной и бескомпромиссной» страной, какой ее выставляют на Западе, указал эксперт.

США Россия Интервью Запад Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Новости по теме