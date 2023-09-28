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«Запад хочет заменить Зеленского на лидера, который с большей вероятностью пойдет на компромисс с Москвой», - указали в статье.

Авторы материала отметили, что шансы на избрание такого лидера демократическим путем ничтожно малы.

О том, что западные страны могут решить найти замену Зеленскому ранее уже писали СМИ. Например, журналист турецкого издания DikGazete предполагал, что найти замену украинскому лидеру могут ради мирных переговоров с Россией. Как предполагал журналист, западные игроки могут готовить других политиков на замену Зеленскому из-за его нынешнего положения в глазах мирового сообщества. Это, по его мнению, представляется вполне вероятным.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер ранее посоветовал президенту Украины уйти в отставку добровольно и бежать из страны. По его мнению, если Зеленский затянет с этим вопросом, то он столкнется с гневом офицеров, которые чувствуют предательство из-за его некомпетентности.

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