Стало известно, кто сыграл ключевую роль в выходе Байдена из предвыборной гонки
Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сыграла главную роль в отказе американского лидера Джо Байдена от участия в грядущих выборах. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Пелоси никогда публично не призывала Байдена к выходу из предвыборной гонки, но за кулисами она методично вела беседы с донорами Демпартии и конгрессменами, чтобы повлиять на их мнение.
«Пелоси сыграла ключевую роль в деликатном подначивании президента Джо Байдена к отказу от участия», - отметили авторы репортажа.
Когда тема отказа президента США от участия в выборах угасала, Пелоси начинала снова ее разжигать.
Член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик заявил, что история с «карикатурно нелепым президентом зашла слишком далеко», поэтому кандидата от Демпартии пришлось поменять. Но это не поможет демократам «спасти лицо» в предвыборной гонке.