Пелоси никогда публично не призывала Байдена к выходу из предвыборной гонки, но за кулисами она методично вела беседы с донорами Демпартии и конгрессменами, чтобы повлиять на их мнение.

«Пелоси сыграла ключевую роль в деликатном подначивании президента Джо Байдена к отказу от участия», - отметили авторы репортажа.

Когда тема отказа президента США от участия в выборах угасала, Пелоси начинала снова ее разжигать.

Член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик заявил, что история с «карикатурно нелепым президентом зашла слишком далеко», поэтому кандидата от Демпартии пришлось поменять. Но это не поможет демократам «спасти лицо» в предвыборной гонке.