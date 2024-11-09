Стало известно, кто получил титул «Мисс Земля»

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В конкурсе участвовали представительницы 76 стран. В финал вышли четыре победительницы - по одной на каждую стихию, самым почетным из них считается «Мисс Земля».

Обладательницей этого титула стала 21-летняя Джессика Лейн. Это первая австралийка в истории конкурса красоты «Мисс Земля», которой удалось занять первое место. Девушка учится в университете Саншайн-Коэст по направлениям журналистика и литературное творчество.

Титул «Мисс Вода» получила представительница США, исландка победила в номинации «Мисс Воздух», а перуанка - «Мисс Огонь».

Россию на конкурсе представляла 23-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка. В 2023 году она стала обладательницей короны на конкурсе «Краса России».

Ранее уроженка Перми Влада Андрианова стала первой вице-миссис на конкурсе красоты Mrs Supermodel Worldwide 2024. В финале состязания участвовали 14 конкурсанток из разных стран.