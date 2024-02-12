12 февраля 2024, 00:38

Стало известно, кто победил на выборах президента Финляндии

Unsplash
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Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии «Национальная коалиция» Александр Стубб набрал больше всего голосов во втором туре выборов президента. Об этом сообщили в Министерстве юстиции республики, передало РИА «Новости».

За Стубба проголосовали 51,6% избирателей. Его оппонент Пекка Хаависто набрал 48,4% голосов и уже признал проигрыш.

Ранее Стубб был главой МИД и премьер-министром Финляндии. В 2020 году он сделал перерыв в карьере и перестал заниматься политической деятельностью.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил «360», что перед новым финским лидером встанет серьезный выбор: найти баланс в отношениях с Россией или продолжить их деградацию.

По его словам, тому человеку, который станет президентом Финляндии, не будет трудно нормализовать контакты с российской стороной. Для этого ему достаточно обратиться к истории отношений между странами.

Финляндия Выборы
12 февраля 2024, 00:40
«Категорически неправда». Компания SpaceX не продавала терминалы Starlink России
Unsplash
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Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России. Бизнесмен написал об этом в соцсети X.

«По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», - написал миллиардер.

Таким образом он отреагировал на новости о том, что SpaceX якобы продает российской стороне терминалы спутникового интернета. Маск подчеркнул, что это «категорически неправда».

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ВС России ранее уничтожили «Ланцетами» терминал Starlink ВСУ на Херсонском направлении. В ноябре российские бойцы с помощью средств радиоэлектронной борьбы начали глушить сигналы спутникового интернета Starlink, которым пользовались украинские боевики.

Британские журналисты ранее допустили, что Россия может уничтожить спутники компании SpaceX. Это объяснили тем, что аппараты Маска помогают ВСУ, хотя сам бизнесмен заявлял, что создавал их для просмотра Netflix, а не для нанесения беспилотных ударов.

Интернет SpaceX Россия Илон Маск
12 февраля 2024, 00:07
Атомщики США начали готовиться к запрету импорта обогащенного урана из России
РИА «Новости»
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Представители атомной отрасли США готовятся к введению запрета на импорт обогащенного урана из России, который ожидают в 2024 году. Об этом написала газета Financial Times.

«Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на импорт российского обогащенного урана будет введен в действие в этом году после того, как в декабре палата представителей проголосовала за эту меру двумя партиями», - написало издание.

После согласования в обеих палатах конгресса законопроект попадет на подписание президенту. Отменить запрет возможно, если Штаты не найдут альтернативного источника урана для поддержания работы ядерных реакторов.

Атомщики в США уже ищут подрядчиков , чтобы наладить внутренние поставки уранового топлива. Министерство энергетики планирует выделить на контракты поставок 500 миллионов долларов.

США Топливо Запреты Россия
11 февраля 2024, 23:50
Индийский актер скоропостижно скончался во время съемок
Pxhere
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Индийский актер Шридхар, получивший широкую популярность после участие в боевике Anjathe, внезапно скончался прямо во время съемок. Об этом сообщило издание India Herald.

По данным СМИ, в последнее время артист страдал от сильного кашля. Во время съемок мужчине снова стало плохо, он начал задыхаться. Спасти Шридхара не удалось, он умер в возрасте 63 лет.

В новом фильме артист выступал в качестве режиссера. Работа должна была стать дебютной. Причины смерти сейчас уточняются.

Ранее в Москве ушел из жизни актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин. Ему было 27 лет. Перед смертью артист получил травму и впал в кому.

В начале февраля скончался актер Амурского областного театра драмы Александр Симонец. Он запомнился зрителям ролями в сериалах «Глухарь», «Счастливы вместе» и «Дружная семейка». Причину смерти артиста не уточнили.

Фильмы Актеры
11 февраля 2024, 23:47
Рассказ Путина об истории Руси шокировал американцев
РИА «Новости»
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Американцев шокировал рассказ президент Владимира Путина о тысячелетней истории Руси в интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщила главред телеканал RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Вы понимаете, что для американского общества это шок, что мы другие, и наш лидер - другой, вот такой», - сказала журналистка.

Больше все жителей Соединенных Штатов поразил колледжевый уровень экскурса в историю. Если говорить о политике, то человек должен быть образованным, подчеркнула Симоньян. Американцы - другие, для них шок, что глава государства говорил об истории 25 минут, не глядя в бумажку.

«И в голову не приходит, что это просто наполненность эрудиции, базово. Такого человека, как Путин - лидера такой страны, как наша», - добавила главред RT.

По ее словам, интервью Путина Карлсону посмотрели около одного миллиарда раз на всех источниках и всех языках мира. Подсчитать количество просмотров было непросто, признала Симоньян.

Интервью История Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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